Az illegális bevándorlók radikálisan növekvő száma és az egyre agresszívebben fellépő embercsempészek miatt "forró nyárra és forró őszre" kell számítani a déli határon - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken az M1 aktuális csatornán.

Rétvári Bence közölte: az idén már meghaladta a százezret a déli magyar határnál illegálisan próbálkozó migránsok száma, a magyar rendőrök eddig 750 embercsempészt fogtak el, miközben az elmúlt év hasonló időszakában csupán 400-at. Utóbbiak - folytatta - egyre agresszívebben lépnek fel, autóval próbálnak áttörni a határon, de volt közöttük olyan, aki fegyverrel, kézigránáttal fenyegetőzött.

Az államtitkár prognózisa szerint az ukrajnai háború nyomán az egész világon, így az Afrikában is növekvő élelmiszerárak miatt még többen fognak elindulni Európa felé, emiatt hónapok múlva Magyarország déli határán egyre több és több emberre kell számítani. Miközben mindenki a háborúra figyel, az illegális migráció fokozódik - rögzítette az államtitkár, aki úgy fogalmazott a migrációval kapcsolatban, Európa "eddig becsukta a szemét, de most az arcát is másfelé fordítja".

Rétvári Bence szólt arról is, hogy Európában ott, ahol baloldali kormány van - mint Szlovéniában - nemcsak a háborús áremelkedés ellen nem védik az embereket, de lebontják a határkerítést.

"Minden baloldali fordulat migrációpártisággal is jár" - hangoztatta a kereszténydemokrata politikus, aki úgy vélte, hogy az EU az embercsempész-hálózatok ellen semmilyen hatékony lépést nem tudott tenni, "kudarcot vallott" ellenük.

Rétvári Bence a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta: további erősítésre van szükség a déli határszakaszon, a kormánynak pedig ennek megvalósításán kell dolgoznia.

Borítókép: A Magyar Honvédség katonája határőrizeti feladatot lát el Röszkénél 2019. június 1-jén.