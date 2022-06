„Prágai látogatással indul a hét. Elnökként ez az első utam, ahova a férjem, István is elkísér. Miloš Zeman köztársasági elnök meghívására érkezünk a cseh fővárosba, ahol a feleségével fogad minket. Holnap, a hivatalos program zárásaként, Petr Fiala miniszterelnökkel egyeztetek” – írta közösségi oldalán kedd reggel Novák Katalin.

A köztársasági elnököt Prágában cseh katonák fogadták, akiket Novák Katalin az anyanyelvükön köszöntött.

Milos Zeman cseh államfő a prágai várban fogadta Novák Katalint.

Milos Zeman cseh államfő (j2) fogadja Novák Katalin köztársasági elnököt (b2) a prágai várban 2022. június 7-én. Mellettük Ivana Zemanová, a cseh elnök felesége (j) és Veres István, a magyar államfő férje (b)

Forrás: Bruzák Noémi

A köztársasági elnök később így írt a találkozóról közösségi oldalán:

„Nemzeti érdekek, közös értékek, európai elköteleződés. Egy olyan államfővel találkoztam ma, aki számára ezek nem csak szavak. Egy olyan, konfliktusokkal teli időszakban, mint a mostani, szilárd erkölcsi tartásra és világos beszédre van szükség. Szerencsére mindketten tudjuk, hogy sokkal több az, ami összeköt, mint ami elválaszt minket, magyarokat és cseheket. Mindketten elítéljük az Ukrajna elleni putyini agressziót, de azt is fontosnak tartjuk, hogy a szankciók ne azoknak fájjanak jobban, akik a béke pártján állnak. Abban is egyetértettünk, hogy nem engedhetünk utat azoknak az erőknek, amelyek a V4- es együttműködést igyekeznek gyengíteni. Ahogy tudjuk azt is: a gyereket vállaló fiatalok bátorságára szükségünk van! Köszönöm a tartalmas találkozót, Elnök úr!”