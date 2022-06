Több jel is arra utal, hogy Jakab Péter a Jobbik elnökségi széke után a frakcióvezetői poszttól is elbúcsúzik - írja a Magyar Nemzet. Árulkodó ugyanis, hogy Jakab hétfőn nem jelent meg a parlament ülésén, de ennél sokkal többet elmond az, hogy közösségi oldalán már nem használja pártja logóját, bejegyzéseiből rendre kihagyja a Jobbik szót. Az is beszédes, hogy Jakab találkozott Szabó Ervin orosházi képviselővel és a borsodi, szabolcsi és hajdúsági Jobbik-vezetőkkel, „hogy még szorosabb egységben készüljünk az előttünk álló időszakra”. Jakab egyik bejegyzésében sem említette a pártját.

A Kontra.hu arról írt, hogy

a Jobbik frakciója hétfőn ülést tartott, a képviselőcsoport pedig határozhatott arról, leváltják-e frakcióvezetői tisztségéről Jakabot, továbbá kizárják-e a párt parlamenti frakciójából.

A Kontra.hu-nak minderről egy régi jobbikos politikus beszélt, aki szerint a volt pártelnökkel szembeni elégedetlenség legyűrűzött a párt minden szintjére. Kérdéses, hogy Jakab ebben a helyzetben visszaadná-e mandátumát, vagy a függetlenek között maradna képviselő. A portál azt írta,

ha a politikus független képviselőként folytatná, akkor számos kedvezménytől elesne. Így többek között kevesebb felszólalási lehetőséget kapna, nem lehetne bizottsági tag, kevesebb forrása lenne a munkatársakra.

Ismert, Jakab Péter körül az utóbbi hetekben egyre fogyott a levegő, hiába hosszabbította meg a párt tagsága május elején az elnöki mandátumát, az azóta eltelt egy hónapban a Jobbik elnöke és kabinetfőnöke, Molnár Enikő ellen fordult. Molnár ugyanis többek szerint túl nagy hatalomra tett szert a pártban. Jakab Péter helyzetét az is erősen rontotta, hogy kiderült: december végén egy ököritófülpösi pártrendezvényen szexuális bántalmazás érhette a párt egyik tagját, Szilágyi György élettársát. Sajtóhírek szerint az erőszakoskodó férfi Földi István, Jakab egyik bizalmasa volt.

Csak fenyegetőzött

A párton belüli lázadás odáig fajult, hogy egy május végi elnökségi ülésen Jakab alelnökei közül többen is szembefordultak Molnár Enikővel, ennek élharcosa egyébként pont az a Potocskáné Kőrösi Anita volt, akit Jakab maga emelt fel alelnökei közé. Potocskáné vezetésével az elnökség megfosztotta jogköreitől Molnár Enikőt, aki az ominózus elnökségi találkozóról feldúlva távozott. Jakab az ülésen puccsról beszélt, majd bosszútól vezérelve kezdeményezte Potocskáné kizárását a Jobbikból, továbbá kilátásba helyezte, hogy hűtlen kezelés miatt feljelenti a párt alelnökét. Mára azonban kiderült, Jakab nem váltotta be a fenyegetést, a Magyar Hírlapnak a Fővárosi Főügyészség azt nyilatkozta, múlt péntekig az illetékes vádhatósághoz nem érkezett feljelentés Jakab Péter részéről a Jobbik pártalapítványánál történtekkel kapcsolatban. Lapunk úgy tudja,

a feljelentésről Szabó Gábor választmányi elnök beszélte le Jakabot, mondván, a Jobbiknak nem feltétlen lenne előnyös, ha pénzügyi visszaélések miatt indítana nyomozást a rendőrség.

Bizalomvesztés

Mindenesetre amint Jakab kezdeményezte Potocskáné kizárását a párt etikai bizottságánál, Varga Zoltán Péter, a Jobbik dunakeszi szervezetének elnöke a pártelnök ellen kezdeményezett etikai eljárást.

Az a tény ugyanakkor, hogy a párt elnöke és frakcióvezetője a viták belső megbeszélése helyett, senkivel sem egyeztetve, jogi bizonyság nélkül, nyilvánosan vádolja meg a párt második emberét, a személyektől és az állítottak esetleges valóságtartalmától függetlenül elfogadhatatlan, és tisztában vagyok vele – hisz a rendelkezések java részét az elmúlt közel húsz évben éppen én szerkesztettem –, hogy súlyosan sérti a Jobbik alapszabályát, valamint etikai és fegyelmi szabályzatát

– írta Varga Zoltán Péter.

A belső viszály miatt a Jobbik rendkívüli választmányi ülést tartott, melyen Jakab nem jelent meg, viszont az ülés alatt a közösségi oldalán bejelentette, lemond a pártelnöki pozícióról. Az ügy pikantériája, hogy elnökhelyettesként most Potocskáné a Jobbik ügyvezető elnöke.

A párt feltehetően egy hónapon belül előre hozott tisztújító kongresszust tart, ahol új elnököt választanak, de még az sincs kizárva, hogy a teljes elnökségről újra szavaz a tagság.

Megszűnhet a párt médiája

A párt helyzetén az sem segít, hogy – miként az várható volt – saját médiáját is gyakorlatilag felszámolni kényszerül, miután a párt éves költségvetési támogatása 1,26 milliárd forintról 770 millióra apadt. A csaknem félmilliárd forintos kiesés első áldozata az N1TV, valamint az Alfahír, ahol sajtóhírek szerint komoly leépítések kezdődtek, a szerkesztőségek csak pár munkatársat tartanak meg. A Média1 információi szerint a két szerkesztőség, valamint a stúdió bérleti szerződését is felmondták, egyelőre ugyanis nem tudni, hogy a következő hónapokban mennyi pénzből gazdálkodhat a Jobbik pártalapítványa. A Szabad Európa információi szerint sok munkatársnak sms-ben mondtak fel, míg másokkal személyesen bontottak szerződést, anyagi nehézségekre hivatkozva.

Többeknek indoklás nélkül mondtak fel, amit azért tehetnek meg, mert a munkavállalókat csoportos leépítésre hivatkozva fogják elküldeni – ebben az esetben pedig nem szükséges a szerződésbontás okát megindokolni. A hírek szerint felmondtak Havas Henrik műsorvezetőnek is, aki a Havas megmondja című műsort vezette az online tévécsatornán. Havas ugyanakkor a Média1-nek azt mondta: vele annyit közöltek, hogy műsorát a nyárra való tekintettel szüneteltetik – tényleges felmondás tehát szerinte nem történt.

Borítókép: Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. február 21-én.