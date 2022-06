A magyar választók túlnyomó többsége, hetven százaléka egyetért az extraprofit-különadó kivetésével – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából. A felmérés azt is megmutatja, hogy az intézkedés támogatói annak ellenzőivel szemben egyaránt nagyobb arányban vannak a kormánypárti és a baloldali szavazók körében – írja a Magyar Nemzet.

A kutatás arra kérdezett rá, hogy a válaszadók egyetértenek-e azzal, hogy a koronavírus-válság és az orosz–ukrán háború hatásaiból növekvő nyereségre szert tevő vállalatokra különadót vet ki a kormány.

Az eredmények alapján elmondható, hogy a magyar választók több mint kétharmada, csaknem hetven százaléka támogatja a járvány és a háború hatásaiból nyereségre szert tevő vállalatokra kivetett különadót, és mindössze a magyarok kevesebb, mint negyede, 23 százaléka ellenzi azt.

A Nézőpont Intézet a felmérésében rámutat arra is, hogy a kormánypárti szavazók köré­ben egyértelműen többségben vannak az intézkedés támogatói – az ő arányuk 82 százalék – az azt inkább elutasítók 11 százalékával szemben. Bár a baloldali szavazók ebben a kérdésben is megosztottak, 49 százalékkal az ellenzéki választók körében is többségben vannak azok, akik inkább egyetértenek az extraprofit-különadó kivetésével, mint akik nem támogatják azt. Az ellenzők számaránya náluk egyébként 43 százalék.