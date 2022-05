Orbán Viktor és Aleksandar Vucic kétoldalú tárgyalást is folytatnak egymással Újvidéken – mondta a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Hozzátette: a magyar kormányzati küldöttség tagja Lázár János építési és beruházási miniszterjelölt és Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára.

Szerb elnök: az eredmények beszédesebbek a szavaknál

A szerb elnök Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen nyitotta meg a Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárt. Közölte:

amennyiben az ukrajnai háború miatt kialakult válság során Magyarországnak bármire szüksége lenne, Szerbia készen áll arra, hogy segítsen szomszédjának, és ez fordítva is így van.

Mint mondta, Magyarország hét évvel ezelőtt még csak a hetedik helyen állt a kereskedelmi árucsere mértékét tekintve, mára azonban Szerbia második legfontosabb partnerévé vált, ami a kapcsolatok jelentős javulását mutatja. Ez azt bizonyítja, hogy megvan a kölcsönös bizalom és tisztelet, valamint a kölcsönös érdek is – húzta alá.

Aleksandar Vucic rámutatott, hogy nagyon nehéz tél vár az egész világra. Kiemelte, hogy a Szerbiában élők ezt még nem tapasztalják, nem látják, mert Szerbiában minden van, de fel kell készülni minden eshetőségre. Hozzátette, hogy Orbán Viktorral arról tárgyalt a vásár megnyitója előtt, hogyan lehetne túlélni ezt a válságot, és hogyan lehetne egymás segítségére a két ország.

Mivel Szerbia és Magyarország is jelentős mezőgazdasággal rendelkezik, ezen a területen valószínűleg nem lesz szükség egymás megsegítésére, de ha bármiben is hiányt szenvedne egyik vagy másik ország, a szomszédja kész segíteni rajta – húzta alá a szerb elnök.

Ha nem ér véget az ukrajnai háború, a világ egynegyede komoly élelmezési gondokkal fog küzdeni.

– Ezért fontos, hogy az energiahordozókat és az élelmiszereket is bebiztosítsuk saját magunk számára – szögezte le, majd úgy folytatta: ha együttműködünk, akkor mindannyiunk számára könnyebb lesz.

Hozzátette, hogy Szerbia jelentős mennyiségű energiahordozót is be kíván szerezni, ám az országnak nincsenek tárolókapacitásai, a magyar miniszterelnök pedig ígéretet tett arra, hogy Szerbia használhatja a magyar tározókat is.

Aleksandar Vucic arra is rámutatott, hogy

olyan jó kapcsolatot, mint Magyarországgal, csak kevés állammal ápol Szerbia,

talán csak azokkal, akik a Nyitott Balkán kezdeményezésben részt vesznek, vagyis néhány szomszédos országgal. Kiemelte, néhány nappal ezelőtt Brüsszelben is Szerbia érdekeit képviselte a magyar külgazdasági és külügyminiszter, ami arról tanúskodik, hogy Magyarország mindig és mindenhol Szerbia mellett áll.

Az újvidéki Mezőgazdasági Vásár partnere ezúttal Magyarország, amire a legutóbb 12 évvel ezelőtt volt példa.

A vásáron az idén 21 ország 1100 kiállítója vesz részt, ami 80 százaléka a koronavírus-járvány előtti, 2019-es vásáron résztvevők számának – közölték a szervezők. Magyarországról 53 kiállító érkezett az egy hétig tartó agrárszemlére. A magyar vendégek több mint 1200 négyzetméteres területen tudnak bemutatkozni május 21. és 27. között.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (balra) és Alekszandar Vucic szerb államfő találkozója Belgrádban 2022. március 19-én / MTI / Benko Vivien Cher