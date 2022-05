Nemzeti érdekek helyett egységes szabályokat akar létrehozni az Európai Bizottság, ami támadást jelent az európai egységre nézve – mondta el Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. A kormányfő az Európai Bizottság elnökének szankciókkal kapcsolatos javaslataira reagálva úgy fogalmazott, több gond is van a javaslattal,

de a legnagyobb probléma, hogy a nemzeti érdekek figyelmen kívül hagyása miatt veszélyt jelent az európai egységre.

A kormányfő elmondta, korábban abban állapodtak meg a kormányfők, hogy minden országnak szuverén joga, hogy milyen energiamixet alkalmaz, a kialakult konszenzust csak a tagállamok egyhangú megegyezésével lehet megváltoztatni.

Az interjút itt nézheti meg:

A miniszterelnök rámutatott, hogy az új olajellátási rendszerre történő átállás több szempontból is kedvezőtlen megoldás. – Először is ide kell jönnie az olajnak. Van lehetőség arra, hogy nem keletről, hanem délről, Horvátországból érkezzen hazánkba az olaj, de ehhez nekik is egy szakaszon jelentősen meg kell növelniük a csőkapacitásukat. Ennél is fontosabb viszont, hogy Magyarországon finomító működik, amelyet kifejezetten az orosz olajra terveztek. A szakemberek is megerősítették, hogy ehhez át kell alakítani a finomítókat, ami több száz milliárd forintnyi kiadást jelentene hazánknak. Az átalakítás után pedig jön az a kérdés, hogy mennyibe fog kerülni az átfinomított olaj.

Az unió tehát azt kéri tőlünk, hogy költsünk el több száz milliárd forintot egy finomító átalakítására, ami után az ide érkező olaj drágább lesz, mint a mostani helyzetben – magyarázta Orbán Viktor.

Ha azt látjuk, hogy olyan javaslat születik, ami megfelel a magyar érdekeknek, akkor szívesen tárgyalunk majd. Amíg viszont a magyar kérdés nincs megoldva, addig nincs magyar igen, a bizottság javaslatai jelenleg elfogadhatatlanok magyar szempontból – szögezte le.

A miniszterelnök közölte, hogy a rezsicsökkentést megvédéséért folytatja a harcot.

Ha ezt most elfogadtuk volna, akkor a rezsicsökkentésnek vége lett volna. Ha nem oldják meg a magyar kérdést, és bevezették volna az olaj-és gázembargót, akkor vége lenne a rezsicsökkentésnek. Ez egy harc a rezsicsökkentés érdekében

– jegyezte meg, „szóval vissza a feladónak” – hangsúlyozta Orbán Viktor azt illetően, hogy a bizottság javaslatát postafordultával visszaküldte. Hozzátette, amit most a bizottság elnök asszonya kezdeményezett, az egy olyan helyzetet idézhet elő, hogy egész egyszerűen nem lesz Magyarországon üzemanyag, és nem lesz jó néhány olajból származó, az ipar számára fontos származéktermék sem.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy az eddig bevezetett szankciók nagyobb károkat okoznak az európai gazdaságoknak, mint Oroszországnak.

A szankciók első öt csomagjára még hajlandó voltam igent mondani, de megmondtuk, hogy az energiahordozókat érintő korlátozások vörös vonalat jelentenek

– húzta alá.

A beszélgetést itt meghallgathatja:

A mi álláspontunk a béke

A másik vörös vonal, hogy Kirill pátriárkát is a kitiltottak listájára akrják tenni. Nem támogatjuk, hogy egyházi vezetőket szankciós listára tegyenek - fejtette ki a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, minden országnak megvannak a saját tapasztalatai. Éppen ezért tisztázni kell, ki háborúzik, ez pedig egy orosz-ukrán háború - tette hozzá.

Vannak országok, amelyek ilyenkor oldalt választanak, de a magyar történelmi tapasztalatok alapján álláspontot kell választani, ezért meg kell határozni a magyar érdeket.

A mi álláspontunk a béke

- mondta a kormányfő. Egyébként sem a francia elnök, sem a német kancellár nem járt sikerrel a moszkvai békemisszióján - jegyezte meg.

Sem az amerikai, sem a német, sem a lengyel érdeket nem fogjuk azonosítani a magyar érdekkel, ezért ki akarunk maradni ebből a háborúból. Lassan 700 ezer ukrajnai menekültet engedtünk be, és 37 millió eurónyi felajánlást tettünk - mondta a kormányfő.

"Aki fegyvert szállít, az bajt hoz a fejére"

Orbán Viktor kifejtette, hogy amiben tudunk segítünk az ukránoknak. Aki fegyvert szállít, az bajt hoz a fejére, így Kárpátalja is lőtávolságon belül került, mert valaki fegyvert szállított - mondta a kormányfő. Aki fegyvert szállít be, az az ott élő embereket célponttá teszi.

Jelentősen átalakul a kormány szerkezete

Orbán Viktor közölte, "az erdő közepében" van a kormányalakítást illetően. "A kormányalakítások esetében úgy terveztünk korábban, hogy milyen kihívásokra kell számítani. A migráció velünk marad, és a migrációs nyomás nőni fog. A pandémia még nem ment el, tehát az is része marad a gondolkodásnak, és itt van a háború. Olyan kormányt kell alakítani, amelyek ezeknek a kihívásoknak megfelel" - mondta a kormányfő. Új kormány alakul, és új munka kezdődik. Jelentősen át fog alakulni a kormány szerkezete, sok új embert akarok behozni - tette hozzá.

Így néz ki a kormányalakítási menetrend

Legkésőbb május végére lehet új kormány - mondta a miniszterelnök. Valakivel sikerült megállapodnom, valakivel nem. Ez egy olyan munka, ami a legnagyobb felelősséggel jár - tette hozzá. Csak a legkiválóbb embereket kérik fel - mondta a kormányfő. Magyarország egy tehetségekben rendkívül gazdag ország, két-három kormányt ki lehetne állítani a jobboldali hátországból - fejtette ki a kormányfő.

Elmondta, ő maga május 16-án tesz majd esküt a parlamentben, utána kell még 7-8 nap, hogy be tudja mutatni az új kormány tagjait.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió stúdiójában