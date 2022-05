Németh Szilárd, a Fidesz országgyűlési képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában hangsúlyozta

A baloldal most is a multik oldalára állt és ott üti-vágja a rezsicsökkentést, ahol csak éri

A politikus emlékeztetett: a magyar emberek 2013-ban, majd a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es választáson is megvédték az idén 10 éves rezsicsökkentést.

Felidézte, hogy a Gyurcsány-kormány, illetve már előtte a Horn-kormány az összes rezsiszolgáltatót külföldi kézbe juttatta. A cégek a rezsicsökkentés ellen bírósághoz fordultak, amely 2013 februárjában nekik adott igazat, az akkori baloldal – ami gyakorlatilag ugyanaz, mint a mai baloldal – hangos tapsolása mellett.

Ez volt az az időszak, amikor a parlamentben meghozták azokat a döntéseket, amelyekkel végül meg tudták védeni az első rezsicsökkentést, és meg tudták alapozni az újabb rezsicsökkentések végrehajtását. Ehhez az kellett, hogy két és félmillió magyar ember az aláírásával határozottan kiálljon a rezsicsökkentés mellett.

Már a kezdet kezdetén támadták a rezsicsökkentést, és ez azóta is így van; egyetlen rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedést sem szavaztak meg

– jelentette ki Németh Szilárd.

Egyedül a Fidesz, és egyedül Orbán Viktor miniszterelnök képes arra, és nekünk van egyedül akaratunk arra, hogy ezt a rezsicsökkentést fenntartsuk– fogalmazott.

Hangsúlyozta: Magyarországnak meg kell védenie a magyar családokat, ezért döntött úgy a kormány rögtön az első ülésén, hogy létrehoz egy honvédelmi alapot, és egy, a rezsicsökkentés megvédését szolgáló alapot. Hozzátette: az alapokat azért hozták létre, hogy a magyar családokat megvédhessék azoktól a káros hatásoktól, amelyeket a háború és az elhibázott brüsszeli döntések okoznak.

Úgy fogalmazott, a családoknál marad az az extraprofit, amelyet egyébként az energiatermelők és a szolgáltatók "zsebre vágnak".

Németh Szilárd kiemelte: a szomszédban dúló háború rendkívül megviselte a világgazdaságot, különösen az európai gazdaságot. Oroszország energia-nagyhatalom, és kapcsolata van vele egész Európának. Ezt mintha nem értenék Brüsszelben; már a szankciók hatodik fordulójánál tartunk, amelynek az lenne a lényege, hogy embargót hirdetnek az orosz kőolaj ellen. Ez elképzelhetetlen, teljesen padlóra küldené a magyar gazdaságot, teljesen lehetetlenné tenné a rezsicsökkentés fenntartását– fogalmazott.

A rezsicsökkentés következtében a kiskereskedelmi mutatók, a gazdaságba invesztált pénz is megnőtt, és megnőtt például az állampapír-vásárlás is, ami segíti a magyar költségvetést. A rezsicsökkentésnek nemcsak szociális dimenziója, hanem nagyon erős gazdaságélénkítő hatása is van; a pénz oda kerül, ahol hasznosul, és nem oda, ahol eltüntetik

– mutatott rá az országgyűlési képviselő.

Borítóképünkön Németh Szilárd országgyűlési képviselő Fotó: MTI/Illyés Tibor