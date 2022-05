Az önkormányzat által működtetett segélyközpontot terveznek nyitni Párizsban, ahol LMBT és transznemű migránsoknak segítenének – írja a Le Figaro nevű lap az AFP hírügynökségre hivatkozva. A központ nyitását júniusra tervezik és a le Marais nevű városnegyedben kapna helyet egy 520 négyzetméteres épületben. A befogadóközpontot több egyesület kezeli, többek között Ardhis elnevezésű szövetség, amely elsősorban a homoszexuális és transznemű emberek bevándorláshoz való jogának elismeréséért dolgozik – olvasható a V4NA cikkében.

A diszkrimináció elleni harcért felelős alpolgármester, Jean-Luc Romero-Michel elmondása alapján az új befogadóközpontra azért van szükség, mert az LMBT és transznemű migránsok erőszaknak vannak kitéve az általános központokban, el kell őket különíteni a többi bevándorlótól. Twitter-bejegyzése alapján az alpolgármester és Párizs főpolgármestere, Anne Hidalgo befogadó fővárossá kívánják tenni Párizst, amely mindenkire büszke.

Le 22, rue Malher sera présenté au prochain #ConseilDeParis 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️



👉 Avec @Anne_Hidalgo, nous sommes engagés pour faire de @Paris une capitale inclusive et fier.e pour toutes et tous ! https://t.co/WIvXO7ok49 — Jean-Luc Romero-Michel (@JeanLucRomero) May 16, 2022

A francia főváros támogatja a büszkeség menete és az Inter-LGBT elnevezésű felvonulást is, ezzel kifejezve a leszbofóbia, a homofóbia, a bifóbia és a transzfóbia elleni küzdelem iránti rokonszenvüket, illetve 2018 óta a főváros több pontján is szivárvány színű gyalogos átkelőhelyeket létesítettek.

Visszatérve az újonnan létesítendő, LMBT és transz migránsokat befogadó központra, a BFMTV arról számol be, hogy Párizsban már létezik egy ilyen jellegű központ a Beaubourg utcában, de az utóbbi időben megnövekedett számú, különösen a Szaharától délre fekvő területről és Észak-Afrikából, Afganisztánból és Szíriából érkező bevándorlók miatt nem tudják megfelelő módon elkülöníteni őket. A cikkből az is kiderül, hogy az új központ nem fog majd szállást kínálni a heteroszexuális migránsoknak és azt is elárulták, hogy jelenleg 48 ilyen bevándorlónak ad otthont a francia főváros. A szóban forgó személyeket hét lakásban helyezték el, de a városvezetés hamarosan 72-re szeretné emelni az elszállásolható LMBT és transznemű migránsok számát.

