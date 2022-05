Mivel az alaptörvény szerint a képviselő mandátuma megszűnik, ha egy éven keresztül nem vesz részt az Országgyűlés munkájában, a DK-sok azt tervezték, hogy majd egy év múlva bemennek, és megnyomják a gombot egy „jelentéktelenebb” szavazáson.

– Ha nem lépünk, akkor a DK is a nemzeti együttműködés rendszerének láncszemévé válik, ezért nem veszünk részt Orbán báb­parlamentjének munkájában – közölte Gyurcsány.

Hangoztatta: tisztában vannak azzal, hogy a távolmaradásért pénzbüntetést szabhatnak ki rájuk, de ennek ellenére sem mennek vissza. Sőt közölte azt is, hogy a Demokratikus Koa­líció parlamenti képviselői többé nem vesznek fel képviselői fizetést. Gyurcsány ekkor sem bontotta ki az igazság minden részletét: alig négy hónap elteltével a párt akkori szóvivője, Gréczy Zsolt ugyanis elismerte, hogy bár képviselőik nem járnak be a Parlamentbe, továbbra is felveszik az alapfizetésüket.

Vérszerződés A Mediaworks–Hírcentrum Narratíva című podcastműsorának adott interjút Kövér László, amiben a házelnök elmondta, hogy a DK vérszerződést kötött a Jobbik maradékával, és ők majd ugyanazokkal az eszközökkel próbálnak élni, mint az elmúlt években. Kövér szerint Gyurcsány Ferencnek az a célja, hogy ő legyen a viszonyítási pont az ellenzéken belül, aki pedig nem követi őt, azt kirekesztik az ellenzék soraiból. A házelnök úgy gondolja, csak idő kérdése volt, hogy mikor roppan meg morálisan a Jobbik. Véleménye szerint Vona Gábor eredeti elképzelése, hogy néppártosodni kell, nem volt rossz, de most azt látja, hogy a párt eladta a lelkét. Az a szimbiózis, ami kibontakozni látszik Jakab és Gyurcsány között, ezt a folyamatot ábrázolja, a ­Jobbik-történet egy lezárt történet.

Borítókép: A Demokratikus Koalíció képviselői bojkottálták Orbán Viktor kormányfővé választását / MTI / Illyés Tibor