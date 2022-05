Továbbra is ellentmondó hírek érkeznek a hatodik uniós szankciós csomagról, s főként arról, hogy korlátozza-e az unió az orosz olajvásárlásokat. Brüsszeli forrásokra hivatkozva többek között a Bloomberg arról írt, hogy még a héten elfogadhatják az orosz olajembargót, ami alól energiapiaci és földrajzi helyzet miatt Magyarország és Szlovákia valamilyen mentességet kaphatna. Közben a magyar kormány mellett immár a szlovák is azt nyilatkozza, hogy szükség esetén megvétózza az orosz olajvásárlásokat korlátozó javaslatokat – írja a Mediaworks Hírcentrum.

Drágulás, áruhiány

Hogy mi is forog pontosan kockán, azt különféle szakmai vélemények élesen megvilágítják. Érdemes idézni a Mol elnök-vezérigazgatójának véleményét, aki szerint

komoly megrázkódtatást jelentene egész Közép-Európának egyik napról a másikra leválni az orosz olajról.

Hernádi Zsolt a társaság közgyűlésén leszögezte: Közép-Európa és Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy gyorsan megszabaduljon az orosz kőolajtól és kőolajtermékektől. Szerinte 2-4 évre lenne szükség ahhoz, hogy finomítói kapacitásuk teljes egészében alkalmas legyen nem orosz olaj feldolgozására.

Szakértők is egyetértenek abban, hogy ha egyik napról a másikra leállítják az orosz olajat, úgy jelentős áruhiány alakulhat ki az országban és elszabadulnának az árak is, hiszen az árut szállítani kell, sok terméknél pedig az előállításához is nélkülözhetetlen a kőolaj.

Az arányok érzékeltetése végett fontos rögzíteni, hogy jelenleg a magyar kőolaj-felhasználás mintegy 65 százaléka érkezik Oroszországból a Barátság vezetéken keresztül, ez napi húszezer tonna vásárlását jelenti, és most még nem állnak rendelkezésre alternatív szállítási útvonalak a mennyiség pótlására. Ez pedig azt jelenti, hogy a tengerrel nem rendelkező országok, így hazánk, számára is lényegében leküzdhetetlen logisztikai feladat lenne az eddig vezetéken érkező olaj helyettesítése.

Ukrajnát jobban sújtaná?

Érdemes megvizsgálni az is, milyen hatást gyakorolna az olajembargó az orosz gazdaságra, s ezzel a háborús helyzetre. Az Erste Bank energiapiaci elemzése szerint az azonnali szénhidrogén-embargó több okból sem lenne értelmes lépés az uniótól. Egyrész nem állítaná le az orosz inváziót: az oroszoknak most nem a bevételeik maradéktalan beszedése okozza a nagyobb gondot, hiszen az eddigi szankciók miatt lényegében nem tudják elkölteni a pénzüket. Másrészt

az oroszokkal való gyors szakítással Európa inkább önmagának árt, miközben sújtaná Ukrajnát is, hiszen utóbbi elesne a tranzitbevételtől.

Szlovákia sem lát más utat

Szlovákia már előre bejelentette, hogy kivételt fog kérni bármiféle olajembargó alól. Szomszédunk szinte teljes szükségletét Oroszországból szerzi be, és mindössze 120 napra elegendő tartalékkal rendelkezik. A pozsonyi gazdasági tárca arra is emlékeztetett, hogy nem lehetséges a finomítókat azonnal átállítani egyik olajfajta feldolgozásáról egy másikéra, a technológiai folyamat komoly anyagi ráfordításokat követel és időigényes. – Ezért hosszabb átmeneti időszakot kérünk a vezetéken szállított olaj számára – válaszolta a minisztérium a Reuters kérdésére.

Németország: nagyon fájna

Németország már jelezte, hogy ugyan nagyon fájdalmas lenne a gazdasága számára az elszakadás az orosz olajtól, válságba azonban nem sodorná az országot. Ezzel együtt azt is elismerték, hogy nem minden ország lenne képes pótolni az orosz olajat. Éppen ezért a hírek szerint a bizottság Magyarországnak és Szlovákiának kedvezményt ígér a szankciós csomag megtervezésekor. Ez a kedvezmény lehet egy jóval hosszabb átmeneti időszak, vagy akár felmentés az embargó alól. Azt már a brüsszeli testület is jelezte, hogy készek kompromisszumos megoldást találni a magyar érdekek figyelembevételével.

A magyar kormány azt jelezte, hogy nem politikai, hanem pusztán gazdasági, energiabiztonsági kérdés miatt nem állhatuk az embargó mellé.