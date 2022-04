A Sieci hetilapnak adott interjút a PiS elnöke. Az újságíró egyik kérdése arra vonatkozott: Magyarország Lengyelország szövetségese volt Európában az elmúlt években, de Orbán mostani hűvössége a háború ügyében aláássa-e a kapcsolatokat? - írja a Mandiner.

Jaroslaw Kaczyński erre úgy válaszolt:

„Hideg fejjel vizsgáljuk meg a kérdést! Magyarország minden eddig javasolt szankciót támogatott, elítélte az orosz agressziót. A magyarok ellenzik az orosz olajimport szankcióját, de sajnos ugyanezt képviseli Németország és több más fontos EU-tagállam. Tisztában vagyunk a magyar és a lengyel gazdaság különbségeivel. Először is, Magyarország több területen is mélyen függ Oroszországtól, ami Gyurcsány Ferenc posztkommunista miniszterelnök alatt fokozódott. Tudjuk, hogy ezt nehéz megváltoztatni.

Tudjuk, hogy Magyarországnak más a történelme, így máshogy közelítenek a dolgokhoz. És van egy jelentős magyar kisebbség is Ukrajnában.

Magyarország hozzáállását kritikával illetjük, és reméljük, hogy jobban bevonja majd magát. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy abba kellene hagynunk az együttműködést más lehetséges területeken. És őszintén szólva azt is be kell ismernünk, hogy mindig is tisztában voltunk Orbán miniszterelnök és a mi politikai táborunk különböző hozzáállásával Oroszország és Németország ügyében. Ez már világos volt a mi hosszú nidzicai beszélgetésünkben is néhány évvel ezelőtt. Ismertük egymást korábbról, de az volt az első alkalom, hogy mélyebben is megfogalmazhattuk álláspontjainkat.”

A riporter egy újabb kérdésére, miszerint a magyar ellenzék azt állítja, halott a Visegrádi Együttműködés, Kaczyński úgy válaszol:



Semmiképp nem szakítjuk meg kapcsolatainkat. Morawiecki miniszterelnök egyetértett Orbánnal és a többi partnerrel abban, hogy néhány hétre felfüggesztjük a visegrádi csoportot, ami később bizonyosan visszatér a hasznos tevékenységeihez. Hangsúlyozni akarom: vannak különbségek, de egy olyan partnerről beszélünk, amely soha nem rejtegette álláspontjait, amely soha nem csalt vagy árult el. Az együttműködés más területein, például az EU ügyében soha nem hagyott cserben minket.

Borítókép: Orbán Viktor és Jaroslaw Kaczynski Krakkóban, 2016-ban