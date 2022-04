A minap Bohár Dániel egy Facebook-posztjában egy fotóra hívta fel a figyelmet, amelyen Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára látható, mögöttük pedig az a Kolosi Péter, aki jelenleg az RTL Klub vezérigazgató-helyettese. Kolosiról tudott, hogy Dobrev Klára középiskolai barátja, Gyurcsányék esküvői tanúja, így vezeti most az RTL Klubot, amely állítása szerint független médium - emlékeztet a Mandiner cikke.

Nem ez az egyetlen szál a médiához

Gyurcsányék 2010 előtt kormányzásuk során informális kapcsoltaik révén igyekezték a médián keresztül befolyásolni a közhangulatot. Az RTL Klubhoz nem csupán Kolosi volt a kapocs, hanem Batiz András is, aki előbb a televízió műsorvezetőjeként dolgozott, majd Gyurcsányék kormányszóvivője lett.

De nem csak az RTL-hez, hanem a TV2-höz is személyes kapcsolatok fűzték a Gyurcsány-Dobrev-kettőst, méghozzá Bárdos Andráson és feleségén, Máté Krisztán keresztül. Máté Kriszta épp az RTL-es Kolosi Péterrel járt együtt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (akkor még főiskola) tévés szakára, sőt, elmondása szerint annyira jó barátok voltak Kolosival, hogy „mindenki azt hitte, hogy előbb-utóbb összeházasodunk”.

A közeli viszony pedig azóta is tart, Máté Krisztina jelenleg is az RTL Klubnál dolgozik producerként (Cápák között című műsor).

Gyurcsány kormányzása alatt viszont Máté Krisztina a férjével, Bárdos Andrással a Tények műsorvezetője volt. Máté egyetemi barátján, Kolosi Péteren keresztül hamar összeismerkedett Dobrev Klárával, a viszony pedig annyira jó lett, hogy többször utaztak is együtt: 2003 szilveszterén például Medgyessy Péter akkori miniszterelnök mellett a kubai Melia Las Americas hotel vendége volt az akkor még miniszterelnöki főtanácsadóként dolgozó Gyurcsány Ferenc, felesége, Dobrev Klára, aki Medgyessy kabinetfőnöke volt a választási kampányban, valamint Bárdos András és neje, Máté Krisztina. Bárdos azt mondta, hogy évek óta ugyanazzal a baráti társasággal szilvesztereznek, és ez történt most is. Erről részletesebben itt olvashat.

A másik ilyen közös megjelenés Tina Turner 2009. február 7-8-i koncertje volt, amelyre Gyurcsány Ferenc is kilátogatott, és ezt az akkori kormány szóvivője is elismerte. A koncerten ott volt Bárdos András is, amikor a Magyar Nemzet ezt megírta, Bárdos közölte: „véletlenül” futott össze a büfében Gyurcsány Ferenccel.

Bárdosék Gyurcsány-kapcsolatáról írt az Index is korábban. A lap szerint Bárdosék közeli barátságban vannak Gyurcsány Ferencékkel, a két házaspár gyakran találkozik balatoni hétvégeken, nyaralásokon is. A lap a kubai nyaralást és a Tina Turner koncertet is felemlegeti, valamint felidézi, hogy Bárdos 2007 februárjában egy Orbán Viktorral készült interjúban nem emlékezett arra, hogy Gyurcsány Ferenc a tévéostrom alatt éppen neki nyilatkozta, hogy személyesen adott utasítást az épület megvédésére.

Gyurcsányéknál lobbizó „független” sajtó?

Gyurcsány miniszterelnöksége alatt írt arról a Manager Magazin, hogy a kereskedelmi tévék vezetői nem akartak 2006. május elejéig várni arra, hogy koncessziós szerződéseiket meghosszabbítsa az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT), ezért az azt megelőző egy esztendőben folyamatosan lobbiztak a számukra kedvező döntés mielőbbi meghozataláért.

Az idézett cikk szerint míg az RTL Klub lobbizó csapata a „keménykedést”, addig a TV2 az őszinteséget választotta tárgyalási stratégiának. Egy piaci szereplő pedig azt állította, az RTL Klub a zsarolástól sem riadt vissza a vezető politikusokkal folytatott informális megbeszéléseken. Az írás azt is megemlíti, hogy a kormányfő feleségének, Dobrev Klárának az egyik legjobb gimnáziumi barátja és esküvői tanúja Kolosi Péter, az RTL Klub akkori programigazgatója volt, míg a TV2-ről ismert Bárdos András–Máté Krisztina házaspárral Gyurcsányék együtt járnak nyaralni.

Borítóképünkön az érintettek, fotó: Mandiner