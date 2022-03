Cikkünk frissül

A lengyel kormányfőhelyettes elítélte a katyni mészárlás áldozatai nyughelye, a harkivi temető bombázását

Elítélte szerdán Piotr Glinski lengyel kormányfőhelyettes, kulturális és örökségvédelmi miniszter, hogy Oroszország lebombázta a Harkiv-Pjatyihatki temetőt, ahol a szovjet Belügyi Népbiztosság által kivégzettek, köztük az 1940-es katyni mészárlás lengyel áldozatai nyugszanak.



"A halottak iránti tisztelet az emberségünk mércéje, és a civilizációnk alapját képezi" - hangsúlyozta Glinski a Twitter közösségi honlapján közzétett bejegyzésben. Hozzátette: a harkivi emléktemető lebombázása "egy következő, Oroszországot a civilizált világból kitaszító bűntett".



A PAP hírügynökség harkivi tudósítója szerda reggel számolt be arról, hogy az orosz kazettás bomba eltalálta a Harkiv melletti Pjatyihatki temetőjét.



A Totalitarizmus Áldozatai harkivi temetőjét 1999-2000-ben létesítették, ott nyugszanak az 1937-38-as sztálini megtorlás áldozatai, valamint az 1940 tavaszán Sztálin parancsára történt katyni mészárlás áldozatai is, köztük a jelenlegi lengyel külügyminiszter, Zbigniew Rau nagyapja.



A katyni mészárlás során a szovjet Belügyi Népbiztosság (NKVD) közel 22 ezer lengyel állampolgárt végzett ki. Az ukrajnai Harkiv a likvidálás egyik fő helyszíne volt, az oroszországi Szmolenszk és az ehhez közeli Katyn, valamint a szintén oroszországi Kalinyin (ma Tver) mellett.



A katyni mészárlás áldozatai között volt a magyar Korompay Emánuel, a varsói egyetem lektora, valamint a magyar családból származó, de már Lengyelországban született Oskar Rudolf Kuehnel is. Korompay a kivégzése előtt a sztarobelszki fogolytáborba került, onnan éppen Harkivba vitték kivégzésre a tiszteket.

Pellengérre állítják a feltételezett fosztogatókat Ukrajnában

A közösségi médiában több felvétel is megjelent cölöpökhöz, vagy póznákhoz kötött, s így pellengérre állított feltételezett fosztogatókról és tolvajokról Ukrajnában - jelentette szerdán a dpa német hírügynökség.



Több felvételen fiatal férfiak láthatóak ilyen helyzetben, letolt nadrággal. Lviv városában pedig villanypóznákhoz kötözött nőket mutattak a felvételek, bár a város térségében egyelőre nem zajlanak komoly harci cselekmények, amelyeket fosztogatók kihasználhatnának.



A felvételeket a Kremlhez közeli Telegram-oldalakon is terjesztik.



Az ukrán hatóságok egyébként felszólították a lakosságot, hogy tegyen le az önbíráskodásról. Mindazonáltal a kijevi vezetés részéről megértő hangokat is lehetett hallani, így Vadim Deniszenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója próbálta mentegetni ezeket az akciókat.



A Sztrana című hírportálnak a hét elején nyilatkozva, Deniszenko azzal érvelt, hogy a jelenlegi háborús helyzetben a rendőrségi erők nem elegendőek. "Egy fosztogatónak meg kell értenie, hogy minden esetben meg fogja kapni, amit érdemel: először kikötik egy póznához, aztán tíz évre börtönbe kerül" - hangoztatta.



"Megérti, hogy a büntetés helyben és haladéktalanul következik be" - mondta a belügyminiszteri tanácsadó, aki szerint ennek nagyobb hatása lesz a fosztogatókra, mint a bűnügyi eljárás. Hozzátette, hogy ennek egyben "nevelő hatása" is van a többiekre.



A dpa megjegyezte, hogy nincsenek rendelkezésre álló statisztikák az önbíráskodás ilyen eseteiről, illetve az ezeket követő őrizetbe vételekről.

Zelenszkij: Franciaországnak segítenie kell véget vetni a háborúnak

Volodomir Zelenszkij ukrán elnök a francia forradalom jelmondatát idézve azt kérte szerdán Franciaországtól, hogy segítsen véget vetni a szabadság, egyenlőség, és testvériség elleni háborúnak Ukrajnában.



Azt várjuk Franciaországtól, az önök vezető szerepétől, az önök erejétől, hogy vessen véget a szabadság, egyenlőség, és testvériség elleni háborúnak (...) hogy segítsen helyreállítani Ukrajna területi integritását - fogalmazott az ukrán elnök a francia nemzetgyűlés és szenátus tagjaihoz videókonferencia keretében intézett beszédében.



A hírtévék és -rádiók által élőben közvetített ünnepélyes parlamenti ülésen Volodomir Zelenszkij azt kérte az Oroszországban működő francia vállalatoktól, hogy ne támogassák többet az orosz "háborús gépezetet".



"A francia vállalatoknak el kell hagyniuk az orosz piacot. A Renault, az Auchan, a Leroy Merlin és mások nem lehetnek többet Oroszország háborús gépezetének szponzorai" - jelentette ki az ukrán elnök.



Az orosz Rilov szolidaritásból nem indul az úszó vb-n

Jevgenyij Rilov kétszeres olimpiai bajnok orosz úszó nem indul el a nyári, budapesti világbajnokságon, ezzel támogatva azon honfitársait, akik az oroszok ukrajnai háborúja miatt nem szerepelhetnek versenyeken.



A 100 és 200 méteres hátúszás tokiói ötkarikás aranyérmese szerdán közölte, sportolótársai mellett kiállva nem utazik el a magyar fővárosban sorra kerülő vb-re.

"Ezzel szeretném támogatni az orosz paralimpikonokat, és minden olyan sportolót, akiket kizártak a nemzetközi versenyekből" - áll Rilov közleményében.



A vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szervezet, a FINA az orosz offenzíva miatt az ország, illetve Fehéroroszország sportolóit csak semleges színekben engedi versenyezni. A szervezet ezzel az engedékenyebbek közé tartozik, ugyanis a legtöbb sportági szövetség - a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlásának megfelelően - kitiltotta eseményeiről mindkét ország sportolóit.



A vizes világbajnokságot június 18. és július 3. között rendezik Budapesten.

Putyin elmondta a német kancellárnak, hogy miből nem enged

Olaf Scholz német kancellár a csütörtöki NATO-, EU- és G7-csúcstalálkozó előtt megint felhívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt - írja a Die Welt. Percről percre tudósításunk itt olvasható.



A Kreml közleménye szerint a beszélgetés az Oroszország és Ukrajna között folyamatban lévő tárgyalásokról szólt. Putyin "az Orosz Föderáció kulcspozícióival kapcsolatos megfontolásokat vázolt fel" - írja a közlemény. Vagyis azokról a pontokról, amikből vélhetően nem akar engedni. Részleteket azonban nem közöltek. A német kormány eddig nem adott tájékoztatást a találkozóról.

Odessza elestével határos lehet a NATO és Oroszország a Dunán

A február 24-e óta tartó orosz-ukrán háború rávilágított egy másik térségbeli posztszovjet állam, az Ukrajna és Románia között fekvő Moldovai Köztársaság sebezhetőségére. Moldova nem tagja sem az Európai Uniónak, sem a NATO-nak, de a nyugatbarát vezetés, élén Maia Sanduval, az ország első női köztársasági elnökével arra törekszik, hogy csatlakozzanak az EU-hoz. E törekvést nagyban megnehezíti az országban élő orosz kisebbség, illetve az autonóm Gazauzia, de legfőképpen a szakadár Transznisztria régió, amely területén orosz csapatok állomásoznak. Számos elemző és szakértő attól tart, hogy Moldova lehet Oroszország következő célpontja.

Putyin: Moszkva áttér a rubelelszámolásra a gázért a barátságtalan országokkal

Oroszország nem hajlandó "kompromittált devizában" - így dollárban és euróban - elfogadni a földgázszállítások ellenértékét a barátságtalan országoktól és áttér a rubelelszámolásra - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a szerdai kormányülésen Moszkvában.



Egy intézkedéscsomag mielőbbi végrehajtásáról döntöttem, miszerint az úgynevezett barátságtalan országokba szállított földgázunkért járó fizetésben - kezdjük ezzel - az orosz rubelre térünk át - szögezte le az orosz elnök.



Hozzátette, hogy Oroszország továbbra is szállít földgázt "a korábban megkötött szerződésekben rögzített árképzési elveknek megfelelő mennyiségben és áron".

Stoltenberg: a NATO megerősíti a szövetség keleti vonalának védelmét

A NATO új harccsoportokat telepít Bulgáriába, Magyarországra, Romániába és Szlovákiába, hogy megerősítse a szövetség keleti régiójának védelmét - közölte a NATO főtitkára Brüsszelben, a 30 államot tömörítő, brüsszeli székhelyű észak-atlanti szervezet csütörtökre tervezett csúcstalálkozóját megelőzően szerdán.



Jens Stoltenberg tájékoztatóján hangsúlyozta: a szövetség keleti régiójának megerősítése szárazföldi, légi és tengeri harccsoportok telepítését jelenti.



A NATO a négy új harccsoport telepítése mellett megerősíti a Lengyelországban és a balti országokban már jelen lévő erőit, ezzel nyolcra emelkedik a nemzetközi harccsoportok száma a szövetség keleti régiójának teljes hosszán, a Balti régiótól a Fekete-tengerig - közölte a főtitkár.

Megölhettek egy orosz parancsnokot Mariupolban

Ukrán jelentések szerint megöltek egy orosz ezredest, Alekszej Sarovot. A dandárparancsnok halálhírét Szergej Bratcsuk, Odessza hadügyekben illetékes szóvivője osztotta meg, majd az ukrán hírügynökségek is beszámoltak róla.

Az orosz védelmi minisztérium egyelőre nem erősítettek meg, de nem is cáfolta a hírt.

Colonel Alexei Sharov, commander of the 810th Marine Brigade of the #Russian Army, was killed near #Mariupol. pic.twitter.com/1btjX3vBzz — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022

Körbevették az oroszok Szumit

Majdnem teljesen körülzárták Szumi városát az orosz csapatok, ennek ellenére még akár hetekig kitarthatnak - mondta Andrij Baranov, a városi tanács tagja a BBC-nek. Azt is elmondta, körülbelül százezer ember hagyta el eddig a várost az egyetlen folyosón, Poltova felé, amely egyúttal a segélyszállítmányok csatornája is.



Hozzátette, habár a várost nem érték olyan súlyos támadások, mint pl. Mariupolt, az infrastruktúra itt is a bombázások célpontja volt.

Putyin egyik tanácsadója elmenekült Oroszországból

Anatolij Chubais, az orosz elnök egyik közeli tanácsadója kilépett a kormányból, és elmenekült Oroszországból, mert ellenzi az orosz-ukrán háborút - írja a Sky News.

Ő lehet a legmagasabb beosztású politikus, aki elhagyta Oroszországot és nyilvánosan ellenezte a háborút. A Reuters kereste telefonon az egykori minisztert, hogy mondja el, miért hagyja ott az országot, de ő válasz nélkül lerakta.

Így néz ki a levegőből a romokban álló Mariupol - videó

Mariupol hetek óta súlyos támadások alatt áll. A bombázások, rakétatámadások és az ágyútüzek miatt mostanra gyakorlatilag egy épület sem maradt épségben. A lakosság kimenekítése is nagyon lassan halad, a humanitárius folyosókon sokszor nem biztonságos az evakuálás.

Mariupol már 23 napja van ivóvíz nélkül, az élelem is vészesen fogy.

Lavrov: közvetlen összeütközéshez vezethet a NATO-békefenntartók Ukrajnába küldése

NATO-békefenntartók Ukrajnába vezénylése közvetlen összeütközéshez vezethet Oroszország és a szövetség között - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Nemzetközi Kapcsolatok Moszkvai Állami Egyetemén (MGIMO) elmondott szerdai előadásában.



Lengyel kollégáink már bejelentették, hogy közeledik a NATO-csúcs, és békefenntartókat kell küldeni (Ukrajnába). Remélem, értik, miről van szó. Ez a legközvetlenebb összeütközés lesz Oroszország és a NATO fegyveres erői között, amelyet mindenki nemcsak hogy el akart kerülni, de azt hangoztatta, hogy elvileg soha nem történhet meg - jelentette ki Lavrov.



Elmondta, nehezen haladnak az orosz és az ukrán delegáció közötti tárgyalások, ennek oka szerinte az, hogy Kijev folyamatosan változtatja álláspontját.



"Nehéz szabadulni attól a benyomástól, hogy őket (Ukrajnát) amerikai kollégáik tartják fogva, akik számára, a politikai elemzőket olvasva, egyszerűen nem előnyös, ha ez a folyamat [a tárgyalások] gyorsan véget ér. Arra számítanak, hogy továbbra is fegyvereket pumpálnak Ukrajnába" - hangoztatta Lavrov.



"Úgy tűnik, hogy a lehető leghosszabb ideig akarnak bennünket a hadműveletek állapotában tartani" - tette hozzá.



Mint mondta, Moszkva nem ellenzi a nyugati közvetítést, de hangsúlyozta, hogy Oroszország világosan meghúzta a "vörös vonalait". Megismételte az állítást, miszerint Moszkva olyan dokumentumok birtokába jutott, amelyek megerősítették gyanúját, hogy Kijev a Donyec-medence erőszakos elfoglalására készül. Emlékeztetett rá, hogy több, mint 100 ezer ukrán katonát vontak össze a demarkációs vonalnál, amely mentén felerősödtek a támadások.



Nehezményezte, hogy a Nyugat nem akar emlékezni az orosz "különleges hadművelet" előzményeire, és "kitörli" a történelem számára kellemetlen időszakait.



Lavrov a Nyugat végső céljának az egypólusú világ visszaállítását nevezte meg. Mint mondta, a Nyugat most Oroszország feltartóztatásán és önállóságának felszámolásán dolgozik, amiben Ukrajnát "ellen-Oroszországként" eszközként használja, a következő célpont pedig Kína lehet.



"Ami most a világban történik, az természetesen nemcsak, és nem is annyira Ukrajnáról szól, hanem az új rend kialakítására tett kísérletekről" - hangsúlyozta.



Mint fogalmazott, a "felvilágosult Nyugat" megkapta a "fogd meg!" parancsot, hogy elnyomjon és elpusztítson mindent, ami orosz. Hozzátette, hogy az oroszellenes lépések "az ítéletet jelentik a nyugati civilizáció fölött".



"Nem tudom, hogyan mosakodnak majd a történelem előtt" - mondta a külügyminiszter az orosz sportolókkal és művészekkel szemben alkalmazott diszkriminatív lépéseket sorolva, amelyek szerinte szintén az egypólusú világrend kialakítását szolgálják.



"Ha ruszofób vagy, akkor bármi megengedett, és bármit megtehetsz. Az elmúlt nyolc évben ez az elv rutinszerűen bebizonyosodott azzal kapcsolatban, amit az ukrán hatóságok tettek, és most ez a megengedő ruszofób magatartás az egész, úgynevezett nyugati világra átterjed" - nyilatkozott Lavrov.



"Rablásnak" nevezte az orosz központi bank eszközeinek befagyasztását. Úgy vélekedett, egyre nehezebb megakadályozni a tömegpusztító fegyverek elterjedését. Hozzátette, hogy tisztázásra szorul a Pentagon érdeklődése a posztszovjet köztársaságokban, különösen Kazahsztánban található volt szovjet biolaboratóriumok iránt.



Hangot adott álláspontjának, miszerint az Európai Unió konceptuális kérdésekben elvesztette függetlenségét, és teljesen egybeolvadt a NATO-val és az Egyesült Államokkal. Rámutatott, hogy a NATO-n kívüli EU-államok évek óta rendelkezésre bocsátják infrastruktúrájukat a szövetség katonai gyakorlataihoz. Kifogásolta, hogy mind az EBESZ-ben, mind az Oroszország-NATO viszonylatban sérül a biztonság oszthatatlanságának egyik kulcseleme, vagyis hogy senki sem erősítheti saját biztonságát mások biztonságának rovására.



Lavrov szerint Európa megbízhatatlan partnernek bizonyult, Oroszország pedig az Eurázsiai Gazdasági Unió, a Sanghaji Együttműködési Szervezet és más mechanizmusok segítségével megerősítve, más szemszögből fogja értékelni az európai együttműködési javaslatokat.

Ferenc pápa az emberiség vereségének nevezte a háborút

Nem a fegyverkezés, hanem a béke építése jelent megoldást Ferenc pápa szerint, aki ismét az ukrajnai helyzetről beszélt az általános audiencián szerdán. Ukrajna olaszországi nagykövete jelenleg biztonsági okokból veszélyesnek nevezte az egyházfő esetleges látogatását.



Ferenc pápa az audiencia résztvevőit arra kérte, imádkozzanak, hogy a világot kormányzók megértsék, "fegyvereket vásárolni és fegyvereket gyártani nem jelent megoldást. Megoldást egyedül az ad, ha közösen dolgozunk a békén".

A katolikus egyházfő hangoztatta: "a háborúval minden elveszik, a háborúban nincsen győzelem, minden vereséget szenved (...) a háború az emberiség veresége". Hozzátette, hogy az emberiségnek meg kell szabadulnia az önpusztítástól.



Kijelentette, hogy az otthontalanná válók, a menekülők, az áldozatok, a sebesültek, az egyik és a másik oldalán életüket vesztő katonák, "mind a halál hírnökei".

A 85 éves pápa elmondta, hogy a háború iránti gyűlöletet nagyapja ültette el benne, aki az első világháborúban a Piave-folyó frontvonalán harcolt, és személyesen tapasztalta meg a háború pusztítását.



Ferenc pápa emlékeztetett, hogy március 25-re imanapot hirdetett a háborútól történő szabadulásért: Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Oroszországot és Ukrajnát felajánlja Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.



A vatikáni Szent Péter bazilikában tartott pápai szertartással egy időben Konrad Krajewski bíboros, pápai főalamizsnás Fatimában ugyanezt a felajánlást végzi el, mint Ferenc pápa küldötte.



A Szentszék által vállalt közvetítői szerepet méltatta Jaroszlav Melnyik ukrajnai nagykövet a SkyTg24 hírtelevíziónak adott interjúban szerda reggel.



Ferenc pápa kedden telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki Kijevbe invitálta az egyházfőt.

A nagykövet úgy reagált: a pápa esetleges látogatásához mindenekelőtt tűzszünet kell a biztonság garantálására.