A biztos nemzetpolitika szilárd alapja egy erős Magyarország – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Szepsin, ahol beszédet mondott a magyar kormány támogatásával megvalósult Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont ünnepélyes átadásán szerdán.

A kelet-szlovákiai Szepsin létrehozott iskolaközpont évtizedek óta a tágabb régió legnagyobb magyar oktatásügyi beruházása. Az óvodát, általános iskolát és gimnáziumot is magában foglaló intézmény átadásán Potápi Árpád János a magyar kormány nemzetpolitikájának elmúlt éveiről, a magyar intézményrendszer megerősítéséről, valamint a cselekvő építkezés folytatásának szükségességéről szólt.

Az elmúlt évtizedben bizonyságot tettünk arról, hogy cselekvő együttműködés köti össze nemzetünk közösségét: a magyar intézményrendszert megerősítettük, a kisgyermekes családoktól az idősekig mindenkiről gondoskodunk, közösen cselekedtünk a megtartó szülőföldért, amely ma a magyar boldogulás otthona

– jelentette ki Potápi Árpád János. Rávilágított: az elmúlt időszakban a magyar kormány megtízszerezte a nemzetpolitikai célú összkormányzati források összegét, míg 2009-ben mindössze 9 milliárd forint állt rendelkezésre a külhoni magyarság támogatására, ez az összeg már évek óta meghaladja a 100 milliárd forintot.

A nemzetpolitikai államtitkár elmondta: a most átadott iskolaközpont és más hasonló beruházások is példái a magyar nemzet közös cselekvő építkezésének, amely azt üzeni, hogy „mi, magyarok, bármilyen kilátástalan helyzetben is vagyunk, sosem adjuk fel az ügyünkért folytatott küzdelmet, a küzdelemben is a legjobbra törekszünk”. Hangsúlyozta: a biztos nemzetpolitika szilárd alapja egy erős Magyarország, ezért a közös munkát folytatni kell!

A most átadott Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont projektje 2013-ra nyúlik vissza, amikor a katolikus egyház, a helyi magyar szülők és pedagógusok, a magyar civil szervezetek a magasabb színvonalú oktatás, a magyar és keresztény értékek megtartása, valamint a Bódva völgye magyar közösségének összefogása érdekében indítványozták magyar tanítási nyelvű egyházi iskola alapítását.

Az iskolaközpont építéséhez a magyar kormány ígért és nyújtott támogatást, a megvalósításért felelő alapítvány 2015-től 2021-ig 2,88 milliárd forint összegű támogatásban részesült. Az iskolaközpontban jelenleg 2 óvodai csoport működik 47 óvodással, az általános iskolába 136, a gimnáziumba pedig 50 diák jár.

Borítókép: Bartók Csaba, a Jövőért Alapítvány elnöke, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Nagy István igazgató (b-j) átvágja a nemzeti színű szalagot a magyar kormány támogatásával megvalósult Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont ünnepélyes átadásán a felvidéki Szepsin 2022. március 23-án. Fotó: MTI/Komka Péter