A baloldal részt venne a konfliktusban

Orbán Viktor elmondta, a baloldal álláspontja is világos, ők világossá tették, hogy ők ebben a konfliktusban részt vesznek. Tehát ők nem egy olyan konfliktust látnak, amely két másik nép közötti háború, hanem valami olyan konfliktust, amihez nekik is közvetlen közük van, és szerintük az lenne a helyes, ha Magyarország bevonódna ebbe a konfliktusba.Ha lehet, akkor NATO keretekben katonát küldene, átengedné a fegyverszállítmányokat, sőt fegyvereket is küldene.Tehát van egy világos baloldali álláspont - tette hozzá. A kormányfő szerint van egy NATO álláspont, a NATO pedig azt mondja, hogy persze minden tagállam független, majd a nemzeti kormányok eldöntik, hogy mit csinálnak. Az a kérdés, hogy van-e olyasmi, amit közösen fogunk csinálni, amelyben minden NATO tagállam részt vesz.És erre az a válaszuk, hogy nem, nem lesz ilyen akció, a NATO, mint a nemzeteket összefogó szövetség nem küld katonát és nem küld fegyvert.

Orbán Viktor: egyetlen lépést sem teszünk, amely bajba sodorhatná Magyarországot

A magyar álláspont szilárd, most a kampány ráadásul még jót is tett ennek a háborúról szóló vitának, mert a kampányoknak az a természete, hogy leegyszerűsíti és kiélesíti az álláspontokat. Úgyhogy most pontosan tudjuk, hogy mit gondol az egyik fél, mit gondol a másik, és mit gondol a harmadik - mondta Orbán Viktor. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarországon a nemzeti oldal úgy fogalmaz, hogy ez egy orosz-ukrán háború, mi pedig a magyarok vagyunk, mi segítünk a bajba jutottaknak, de ugyanakkor egyetlen lépést sem teszünk, amely bajba sodorhatná Magyarországot.

A kormányfő közölte, nem tudunk segíteni senkin úgy, hogy közben tönkretesszük saját magunkat. Például bevonódunk egy háborúba, amely nem a mi háborúnk, amiben semmit sem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk.Tehát a nemzeti oldal álláspontja világos, hogy a béke oldalán maradunk. Nem szállítunk fegyvert, nem küldünk katonákat, és nem engedünk át Magyarország területén fegyvereket sem Ukrajnába.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy aki a baloldalra szavaz vasárnap, az a fegyverszállításra, az ukrán-orosz konfliktusba való beavatkozásra szavaz. Szerinte az ellenzék kijelentései azért is felelőtlenek, mert ha hazánkban elzárják az orosz gázcsapot, Magyarország gáz nélkül maradna.

Orbán Viktor kiemelte, hogy nagyon fontos a higgadt, megfontolt viselkedés egy ilyen helyzetben.