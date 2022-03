Cikkünket frissítjük

Orbán Viktor: Van nemzeti terv

Orbán szerint nekik van egy magyar válaszunk.Tehát mi azt a választ munkáltuk ki, hogy a következő évtizedben úgy alakítjuk át a magyar energiatermelésnek a szerkezetét, hogy javarészben nukleáris forrásból származik majd, a másik része pedig napenergiából.És ez a kettő együtt kiteszi a mi energiaszükségletünknek több mint 90 százalékét - tette hozá. Ez egy belátható távolságban lévő időpont, ezen dolgozni kell, sok pénzbe is kerül, de lehetséges, meg lehet valósítani. Tehát nekünk van nemzeti tervünk. Persze mindig lesz valamennyi Oroszországból érkező energiaforrás, de nem az a célunk, hogy ne jöjjön semmi, hanem az a lényeg, hogy ne függjünk tőle, mindig legyen más, és ne legyünk kiszolgáltatva - mondta a kormányfő.

Ez kezelhetetlen lenne Magyarország számára

Orbán Viktor elmondta, persze ő is szeretné, hogyha Magyarországnak erőteljesebbek lennének a külkapcsolatai, mondjuk, lenne tengerünk, lennének tengeri kikötőink, és lehetőség lenne arra, hogy mondjuk óriási tankerekbe szállítsuk Magyarországra az energiát, olajat vagy gázt.De Magyarország nem ilyen helyzetben van, csöveken jön hozzánk az, amire szükségünk van, a csőnek van két vége, onnan indul, ide érkezik. Tehát lehet erről mesélni, meg mindenfajta fényes terveket szövögetni, de a realitás itt és most az. Ha jön, van. Ha nem jön, nincs. És nem tudjuk pótolni máshonnan.A kormányfő szerint, ha nem jön, akkor nem az történik, hogy három-négy forinttal több lesz az energia ára, hanem egész egyszerűen megáll a magyar gazdaság, mert nem lesz, nem lesz olaj, nem lesz gáz, ezért én nagyon rendíthetetlenül szinte küzdök az ellen az európai álláspont ellen, ami a szankciókat ki akarja terjeszteni a gázra, meg az olajra azért, mert ez Magyarország számára kezelhetetlenül súlyos következményekkel jár.

"Ez nem a mi háborúnk"

Orbán Viktor elmondta először is nem szabad belesodródnunk ebbe a konfliktusba. Ez nem a mi háborúnk.Ez egy régi történet, hogy ez a háború pontosan miről szól, hogyan, ennek van történeti alapja, van nagyon világos katonapolitikai alapja, van kulturális alapja, de ezt majd az érintett felek megvitatják egymással.Mi ebben a vitában sose vettünk részt. Sose vettünk részt abban a vitában, hogy akkor a nagy szláv tenger tőlünk keletre hány államból áll valójában, az hány nemzet. Sose vettünk részt abban a vitában, hogy akkor ők milyen katonai biztonsági megállapodást kötnek egymásnak, ad-e Oroszország Ukrajnának biztonsági garanciát - tette hozzá.

Tehát amikor mi a békét képviseljük, és azt mondjuk, hogy a további háborúskodás helyett tűzszünetre volna szükség. És minél hamarabb kezdődjenek nemzetközi tárgyalások a helyzet rendezéséről, akkor persze a saját érdekünkből indulunk ki, de olyasmit képviselünk, ami jó Ukrajnának, az ukrán embereknek, oroszoknak is, meg az orosz embereknek is.

Erkölcsileg helyesen járunk el

Orbán Viktor szerint lelki alkat szempontjából ez emlékeztet a tinédzser koromra, amikor az ember még indián regényeket olvas, és folyamatosan úgy olvas, hogy valakivel van, vagy a fehérekkel, vagy az indiánokkal.De a politika az nem ez a világ. Tehát a politikában felnőtt érett lelki alkatú embereknek van csak helye, aki nem azonosul a konfliktus egyik vagy másik szereplőjével, hanem tisztázza, hogy kik vagyunk mi, és mi a viszonyunk ehhez a konfliktushoz.Ez nem egy kalandregény, ez vérre megy. Itt emberek halnak meg, országokat lőnek szét, gazdaságok omlanak össze. Tehát itt nem lehet beleképzelnünk magunkat valamelyik szereplő helyébe, hanem azt kell világosan megmondani, hogy ez itt Magyarország, mi vagyunk a magyarok, vannak világos érdekeink, van felelősségünk is, a bajbajutottakon mindig segíteni kell, segítünk is, erőnkön felül segítünk - tette hozzá.Az egész európai segítségnyújtást ha áttekintem, népességarányosan mi fogadjuk be a legtöbb menekültet, mi látjuk el a legtöbb embert, a magyar népesség több mint 5%-át láttuk már el.Tehát mi nem pocsék, hanem nagyszerű nemzet vagyunk, amely erkölcsileg helyesen jár el. De nem tudunk úgy segíteni az ukránoknak, hogy szétlövetjük Magyarországot. Az nem segítség, hogyha elzárjuk az orosz gáz és olajcsapot, és a magyar gazdaság három nap múlva, vagy négy nap múlva megáll, azzal nem segítettünk az ukránoknak - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Csak a nemzeti oldal áll a béke pártján

Orbán Viktor elmondta, minden alkalom, amikor összeülünk, akkor áttekintjük a helyzetet, és mindig megfogalmazzák azokat a véleményeket, hogy a NATO-nak magának is részt kéne venni ebben a konfliktusban.És van egy másik tábor, egy másik csoport, itt inkább az európaiak vannak, akik azt mondják, hogy ezt semmiképpen ne tegyük meg, és minden alkalommal megnézzük, hogy melyik álláspont mögött mennyien vagyunk, és eddig mindig a magyar tábor álláspontja mögött voltunk többen. Tehát nem akarok hamis illúziókat kelteni a nézők fejében, a helyzet nehéz, kockázatos.Ennek a választásnak tétje a háború. Mert hogyha a baloldal nyerne a magyar választáson, akkor megnőne azon NATO országoknak a száma, akik a NATO-t is magát, meg Magyarországot is beletolnák ebbe a konfliktusba. Tehát ha békét akarunk, akkor azt Magyarországon és a NATO-ban is csak a nemzeti oldalt tudja képviselni - fejtette ki a kormányfő.

Nem megváltozhatatlan a NATO álláspontja

Orbán Viktor elmondta, az helyzet, hogy ott a baloldalon van ismerethiány, amit nem is szabad kifogásolnunk, hiszen nagyon régóta vannak ellenzékben.És az a tudás, hogy hogyan működnek a nemzetközi szervezetek, például a NATO, hát arról most kevés fogalom van, hiszen nem ők képviselik Magyarországot a NATO-ban, hanem a nemzeti oldal.Tehát az, hogy pontosan milyen viták vannak, hogy működik az a mechanizmus, erről nekik korlátozott tudásuk van. De másfelől van az a probléma is, amit a másoknak való megfelelésként írok le - tette hozzá.

Ugyanis attól, hogy a NATO-ban az az álláspont, amit elmondtunk, az nem jelenti azt, hogy ne lennének viták a NATO-ban. És a NATO-ban vannak olyanok, akik folyamatosan a magyar állásponttal szemben szeretnék a NATO-t beletolni ebbe a konfliktusba. És a magyar baloldal, úgy látom, hogy azokkal van inkább együttműködésben, ezek jelentős országok egyébként.Jelentős országoknak akar megfelelni, akik inkább befele tolnák a NATO-t ebbe a konfliktusba. Tehát nem tudom megnyugtatni a magyar közvéleményt abból a szempontból, hogy a NATO álláspontja egyszer s mindenkorra megváltoztathatatlan.

A baloldal részt venne a konfliktusban

Orbán Viktor elmondta, a baloldal álláspontja is világos, ők világossá tették, hogy ők ebben a konfliktusban részt vesznek. Tehát ők nem egy olyan konfliktust látnak, amely két másik nép közötti háború, hanem valami olyan konfliktust, amihez nekik is közvetlen közük van, és szerintük az lenne a helyes, ha Magyarország bevonódna ebbe a konfliktusba.Ha lehet, akkor NATO keretekben katonát küldene, átengedné a fegyverszállítmányokat, sőt fegyvereket is küldene.Tehát van egy világos baloldali álláspont - tette hozzá. A kormányfő szerint van egy NATO álláspont, a NATO pedig azt mondja, hogy persze minden tagállam független, majd a nemzeti kormányok eldöntik, hogy mit csinálnak. Az a kérdés, hogy van-e olyasmi, amit közösen fogunk csinálni, amelyben minden NATO tagállam részt vesz.És erre az a válaszuk, hogy nem, nem lesz ilyen akció, a NATO, mint a nemzeteket összefogó szövetség nem küld katonát és nem küld fegyvert.

Orbán Viktor: egyetlen lépést sem teszünk, amely bajba sodorhatná Magyarországot

A magyar álláspont szilárd, most a kampány ráadásul még jót is tett ennek a háborúról szóló vitának, mert a kampányoknak az a természete, hogy leegyszerűsíti és kiélesíti az álláspontokat. Úgyhogy most pontosan tudjuk, hogy mit gondol az egyik fél, mit gondol a másik, és mit gondol a harmadik - mondta Orbán Viktor. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarországon a nemzeti oldal úgy fogalmaz, hogy ez egy orosz-ukrán háború, mi pedig a magyarok vagyunk, mi segítünk a bajba jutottaknak, de ugyanakkor egyetlen lépést sem teszünk, amely bajba sodorhatná Magyarországot.

A kormányfő közölte, nem tudunk segíteni senkin úgy, hogy közben tönkretesszük saját magunkat. Például bevonódunk egy háborúba, amely nem a mi háborúnk, amiben semmit sem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk.Tehát a nemzeti oldal álláspontja világos, hogy a béke oldalán maradunk. Nem szállítunk fegyvert, nem küldünk katonákat, és nem engedünk át Magyarország területén fegyvereket sem Ukrajnába.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy aki a baloldalra szavaz vasárnap, az a fegyverszállításra, az ukrán-orosz konfliktusba való beavatkozásra szavaz. Szerinte az ellenzék kijelentései azért is felelőtlenek, mert ha hazánkban elzárják az orosz gázcsapot, Magyarország gáz nélkül maradna.

Orbán Viktor kiemelte, hogy nagyon fontos a higgadt, megfontolt viselkedés egy ilyen helyzetben.