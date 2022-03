Hatalmas mértékben emelkedik az üzemanyag ára az Európai Unióban. A magyar kormány a benzinárstoppal havonta rengeteg pénzt takarít meg a családoknak. Az intézkedések sorozata védi a vásárlók mellett a kereskedőket is. A jövedéki adó csökkentésével például a kormány a benzinárstop egy jelentős részét magára vállalja. Csütörtökön Gulyás Gergely bejelentette, hogy a kormány kitart a benzinárstop mellett, és további döntésekkel védi a magyar embereket – írja az Origo.

Az elmúlt hónapokban a világpiaci olajár óriási mértékben emelkedett, emiatt az üzemanyag nagyon megdrágult az európai uniós országokban. Miután kitört az orosz–ukrán háború, a nemzetközi kereskedésben referenciának számító Brent kőolaj hordónkénti ára már 100 dollár fölé nőtt, és azóta is folyamatosan emelkedik. Most 126 dollár/hordó körüli szinten van a Brent árfolyama (ez nagyjából 45 ezer forint).

Egy hordó nagyjából 159 liternek felel meg. Vagyis literenként majdnem 300 forintba kerül csak a nyers olaj, ezt azonban még szállítani kell, majd finomítani (vagyis benzint, dízelt, kerozint és más anyagokat előállítani belőle), aztán el kell juttatni a fogyasztókhoz, és természetesen adót is kell fizetni utána. Egy uniós előírás miatt egy liter benzinnek csak a jövedéki adója jelenleg legalább 136 forint kellene, hogy legyen, a magyar kormány azonban a benzinárstop kapcsán ezt előbb 115, majd most 95 forintra csökkentette, átvállalva az árcsökkentés költségeinek jelentős részét, ez pedig nagy segítség a kereskedőknek is.

Jelenleg a legmagasabb benzinár Európában Hollandiában van, megközelítette a 820 forintot literenként, ezt követik a skandináv és egyes mediterrán országok. Finnországban, Dániában, Görögországban, Svédországban és Olaszországban 750 forint/liter környékén van a benzinár. Németországban is jelentősen emelkedtek az árak, jelenleg 739 forintot kell fizetni egy liter benzinért átlagosan a kutakon. A gázolaj Svédországban a legdrágább, 860 forint literenként, a finn és belga ár 750 forint/liter. Összességében az EU-ban átlagosan egy liter benzinért csaknem 641 forintot, egy liter gázolajért 625 forintot kell fizetnie a fogyasztóknak.

A szomszédos országokban is óriási mértékben nőtt a benzinár az elmúlt időszakban. Ausztriában egy liter benzinért 589 forintot, egy liter gázolajért 586 forintot kell fizetni jelenleg. Szlovákiában a benzin ára már átlépte a 600 forintot átlagosan, a gázolajé jelenleg 570 forint körüli szinten van. Romániában mind a benzin, mind a gázolaj ára átlagosan 550-600 forint körül van, azonban egyes töltőállomásokon már a legfrissebb adatok szerint 10-11 lejbe (765-841 forint) is kerül egy liter benzin.

A MAGYAR KORMÁNY 2021. NOVEMBER 15-ÉN ÜZEMANYAGÁRSTOPOT VEZETETT BE.

Ennek keretében a 95-ös benzin és gázolaj kiskereskedelmi árát 480 forint/literes szinten maximalizálta, előbb február 15-ig, majd meghosszabbította 2022. május 15-ig. Ennek köszönhetően az elmúlt időszakban tapasztalt világpiaci áremelkedés nem érintette a hazai fogyasztókat. Jelenleg a 480 forint/literes hazai árszint Lengyelország után a második legalacsonyabb az Európai Unióban. Ha az üzemanyagárstop intézkedést nem vezették volna be, jelenleg egy liter benzinért 160 forinttal kellene többet fizetni (640 forintot), egy liter gázolajért pedig 237 forinttal többet (717 forintot).

A magyar adatok a 2022. március 11-étől érvényes árakat mutatják, a többi ország esetében 2022. március 7-ei árak. Romániában egyes töltőállomásokon a legfrissebb adatok szerint 765-841 forintra is emelkedett az üzemanyagok ára. Forrás: Origo

MINDEZ AZT JELENTI, HOGY EGY 50 LITERES TANKOLÁSNÁL 8–12 EZER FORINT MARADHAT A CSALÁDOK ZSEBÉBEN AZ ÜZEMANYAGÁRSTOPNAK KÖSZÖNHETŐEN, ÜZEMANYAGTÍPUSTÓL FÜGGŐEN.

Az intézkedésnek markáns inflációleszorító hatása van, a jelenlegi 8,3 százalékos inflációt nagyjából 1 százalékponttal fékezi önmagában a benzinárstop (nemcsak önmagában azért, mert olcsóbb a benzin és a gázolaj, hanem azért is, mert így csökkennek a szállítási költségek, ezáltal például az élelmiszerárak is).

A kormány az elmúlt hetek újabb áremelkedése ellenére is kitart a benzinárstop mellett. Február végén a kormány a nagykereskedelmi árat is maximálta, ezzel a benzinkutak üzemeltetőinek segített. A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely újabb 20 forintos jövedékiadó-csökkentést jelentett be, ezzel pedig a kereskedőknek segít a kormány. Döntöttek arról is, hogy a 7,5 tonna feletti gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi gépjárművek csak a nagynyomású kutakon tankolhatnak piaci áron (kivételt a mezőgazdasági erőgépek jelentenek, amelyek tulajdonosai továbbra is a 480 forintos áron vásárolhatnak). Ezzel biztosítják, hogy az intézkedés azokhoz jusson el, akiket céloz, a magyar emberekhez.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock