Borzalmas és szívszorító mindaz, amin az embereknek keresztül kell menniük Ukrajnában, immáron tizenhat napja. Mi ahol csak tudunk, segítünk, hiszen több mint 200 ezer menekültet fogadtunk a határainkon, amivel párhuzamosan jelenleg is zajlik Magyarország történetének legnagyobb humanitárius segélyakciója

– fogalmazott közösségi oldalán Szijjártó Péter külügyminiszter.

Hozzátette: látva mindazt, ami Ukrajnában történik, nem kérdés, hogy ilyenkor a legfontosabb nem lehet más, mint az emberi élet védelme.

Az Országos Vérellátó Szolgálattal ezért ma soron kívül teszünk eleget az ukránok segítségkérésének és tízezer vérvételhez szükséges zsákot küldünk az országba

– közölte a miniszter.

„A jelentések szerint a háború rendkívüli mértékben megnövelte a véradási hajlandóságot az országban, de a levett vér tárolásához és hasznosításához speciális vérzsákokra van szükség, amiből jelenleg komoly hiány van. A kormány döntése értelmében ezért most segélyszállítmányt küldünk a magyar kapacitásokból, amely adomány órákon belül a határon lesz, hogy az illetékesek továbbvigyék oda, ahol arra a legnagyobb szükség van. A tízezer vérvételi zsák akár harmincezer sebesült ellátására is elég lehet, most mégis inkább azt kívánnánk, bárcsak egyet se kéne használni” – zárta sorait Szijjártó Péter.