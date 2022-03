Kijevbe utazik Mateusz Morawiecki lengyel, Petr Fiala cseh és Janez Jansa szlovén kormányfő, valamint Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal kormányfővelv– közölte a varsói kormányfői hivatal.

Az Origo.hu szerint a három ország vállalta, hogy fegyvereket szállít Ukrajnába. Ennek a részleteit beszélik meg Kijevben az ukrán vezetéssel.

Orbán Viktor nem vesz részt a tárgyalásokon, mivel, ahogy a miniszterelnök ezt többször is megerősítette már, Magyarország nem szállít fegyvereket és nem küld katonákat Ukrajnába, a magyar kormány célja, hogy Magyarország semmilyen körülmények között ne sodródjon be a háborúba, a kormány a béke helyreállításáért dolgozik.

A magyar kormány a háború kirobbanása pillanatától deklarálta, hogy nem fog katonákat küldeni és fegyvereket szállítani Ukrajnába, hiszen nem szabad megengedni, hogy Magyarország egy háborúba sodródjon.

A baloldali politikusok szinte egymásra licitálva beszéltek arról, hogyan kellene Magyarországnak beavatkozni a háborúba – írja az Origo.hu.

Márki-Zay Péter a Partizán című YouTube-műsorban katonák küldéséről, az ATV-ben fegyverszállításról beszélt.

De Gyurcsány volt honvédelmi minisztere, Juhász Ferenc és uniós képviselője, Rónai Sándor is fegyvereket szállítana Ukrajnába.

A Jobbik alelnöknője pedig egy múlt heti lakossági fórumon azt mondta, a katonáknak az a dolga, hogy harcoljanak, ha kell, és így magyar hivatásos katonákat is küldene Ukrajnába.

Szijjártó Péter külügyminiszter - miután az oroszok a lengyel határ közelében is bombáztak - arról beszélt, hogy ez is mutatja, milyen súlyos kockázatokkal jár a fegyverszállítás puszta emlegetése is.