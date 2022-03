Szaniszló Sándor, Pestszentlőrinc DK-s polgármestere a pandémia leple alatt, saját hatáskörben döntött annak az építési teleknek az eladási feltételeiről, amellyel összefüggésben Anonymous ma reggel leleplező hangfelvételt hozott nyilvánosságra – tudta meg a Mediaworks Hírcentruma. Az álarcos alak által közzétett beszélgetés szerint a szóban forgó – Üllői út melletti – területen épülő 86 lakásos ingatlanból a beruházó cég négy lakást oszt majd vissza, az egyiket éppen a Gyurcsány-párti kerületvezető részére.

További részletek derültek ki a pestszentlőrinci korrupciógyanús ingatlanügyekről, amelyek szálai Szaniszló Sándorig, a XVIII. kerület DK-s polgármesteréig nyúlnak. A Mediaworks Hírcentrumának birtokába került önkormányzati döntés is alátámasztja mindazt, ami Anonymous mai leleplező videójában hangzik el. A felvételen a több korrupciógyanús önkormányzati ügyben központi szerepet játszó

Patek Gábor ismeretlen beszélgetőtársának azt mutatja be, miként működik az a lakások visszaosztására épülő „jutalékos rendszer”, amelyben a DK-s polgármesterrel és az alpolgármesterrel együtt megcsapolják a kerületi ingatlanfejlesztési projektjeit.

Az egyik ilyen beruházás az Üllői út 323-325. szám alatt található ingatlanon valósul meg. A telek eladásának, s ezzel a korrupciógyanús ingatlanfejlesztésnek tavaly júniusban maga Szaniszló Sándor adta meg a zöld jelzést.

A DK-s polgármester ugyanis – élve a pandémia miatti veszélyhelyzet adta felhatalmazással – a képviselő-testület helyett, saját hatáskörében, egymaga teremtett lehetőséget arra, hogy a 3543 négyzetméter alapterületű ingatlan zárt pályázaton találhasson vevőre.

A Szaniszló jegyezte dokumentumból egyebek közt az derül ki, hogy legalább hét pályázó szerepelhetett a kiírásban, és az ajánlat érvényességéhez minimálisan 337 millió forintos vételár-licittel kellett jelentkezni. További feltétel volt, hogy az ajánlattevő a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt.-vel kössön szerződést, és vállalja, hogy húszmillió forint plusz áfáért elkészíti a tervdokumentációt.

Az mindenesetre beszédes, hogy mint utóbb kiderült, az ingatlant a Báfer Bau Kft. nevű gyáli cég vásárolta meg.

A társaság aláírásra jogosult képviselője Rónaszéki Róbert József, akit Patek Gábor meg is nevez a hangfelvételen: „a 323-nál a Robiékkal volt egy dealünk, (ők) 86 lakást építenek”.

Nem mellékes az említett önkormányzati cég, a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. sem. A vállalat vezetőjét, Bacsik Györgyöt ugyanis Patek megemlíti az Anonymous felvételén:

„Az lett a deal, hogy ugyanúgy négy lakás, kettő az adó fölfele, amit ugye a vezetők fele. Polgi, alpolgi izé meg kell hagyni. […] De ott megint kettő ingyent tudtunk a Bacsikkal kiugrasztani magunknak. És arra meg most szerződtünk le az Innok-konferencián, úgyhogy igazából az van, hogy ez is egy ilyen szép kövér szám lesz”.

Vagyis szavai szerint az önkormányzati cég vezérigazgatójával megbeszélték, hogy a Szaniszlóéknak szokásos „adóként” juttatandó két lakás mellett hogyan tudnak maguknak is kijárni kettő ingatlant a fejlesztési projektben.

Az Anonymous által közzétett vágatlan felvételen egyébként Patek Gábor azzal is eldicsekedett beszélgetőpartnerének, hogy egy másik, kisebb léptékű ingatlanfejlesztésnél is sikerült önmaga és társa számára is kialkudnia egy-egy lakást a DK-s polgármesternek, valamint helyettesének juttatandó két ingatlan mellett. Patek elmondása szerint ebből a szintén az Üllői úton megvalósítandó beruházásból is összesen négy lakásra tehetnek szert. Ez utóbbi ügyletet jól kieszelt hitelkonstrukcióval és túlárazással igyekeztek mindenki számára kifizetődővé tenni.

Anonymous ma közzétett videójában Patek Gábor azzal is büszkélkedett, hogy a DK-s polgármester mennyire elégedett a munkájával, mivel beszámolója szerint

Szaniszló Sándor rögtön meghívta reggelizni, amikor összefutottak az utcán.

– A Szaniszló Sanyi reggel ment ott Kispesten, megállt, meghívott egy croissant-ra, mondom, mi ez a nagy barátság – emlékezett vissza a történtekre Patek Gábor.

Borítókép: Szaniszló Sándor a pandémia miatt maszkban. A XVIII. kerület polgármestere a Városháza-botrány ügyében tartott vizsgálóbizottság ülésén vesz részt az év elején. Mellette az azóta szintén korrupciós botrányba keveredett Horváth Csaba zuglói polgármester. (Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán)