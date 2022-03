A köztársasági elnök megválasztására és ünnepélyes eskütételére az Országgyűlés 2022. március 10-i, csütörtöki ülésén kerül sor 9.30-kor – derül ki a parlament sajtóosztályának tegnap közzétett tájékoztatójából. Áder János utódja minden bizonnyal a Fidesz–KDNP jelöltje, Novák Katalin volt családügyi miniszter lesz, akit mind a 132 kormánypárti képviselő a támogatásáról biztosított – írja a Magyar Nemzet.

Akik azt mondják, én csak egy bábu leszek ebben a tisztségben, valójában nem engem, hanem a nőket becsülik le. Nem feltételezik, hogy egy nő önálló döntésekre képes, szuverén közéleti szereplő lehet

– nyilatkozta jelöltségéről az Indexnek nemrég adott interjúban Novák Katalin, aki egyértelművé tette, hogy a jövőben is a magyar gyerekek, a családok sorsa marad a szívügye, köztársasági elnökként is értük dolgozik majd.

– Áder János következetesen képviselte a teremtett világ védelmét. Ez az ügy nekem is fontos: a második szakirányom a környezeti menedzsment volt. Ahhoz azonban, hogy legyen kinek megőrizni a Földet, szükség van a gyermekekre, a következő generációkra.

A közös magyar jövő részei a határon túl élő nemzettár­saink, ugyanígy a beteg gyermeket nevelő vagy egyszülős családok, de a felzárkózó roma közösségek is. Rájuk különösen oda fogok figyelni

– mondta Novák Katalin.

Az Országgyűlés csütörtöki ülésén tizenöt perces beszédet mondhat Róna Péter is, aki hosszas castingolás után lett végül a baloldal államfőjelöltje. A közgazdász, jogász, üzletember, bankár, egyetemi oktató megítélése meglehetősen kétséges, többek között azért, mert korábbi nyilatkozataiban Amerikához, nem mellesleg a CIA-hoz való viszonyáról is többször beszélt. Ezek szerint Róna „a szó szoros értelmében” a CIA-nak köszönheti, hogy gyermekként nem halt bele a diftériába, illetve azt is, hogy édesanyjával Amerikába emigrálhattak és tisztes egzisztenciát teremthettek.

„A CIA-világkép szempontjából fontos, hogy aki nekik egyszer tisztességesen és becsületesen dolgozott, azt az élete végéig segítik, ha tudják. Ez a mítosz része – és ez nem csak mítosz” – fogalmazott Róna, akinek alkalmasságát még saját politikai közösségében is sokan kétségbe vonták.

A kormánypártisággal aligha vádolható Király Júlia, az MNB volt alelnöke például „huncut pici gazembernek” nevezte a baloldal jelöltjét.

De az ugyancsak egykori jegybankalelnök, Simor András is úgy nyilatkozott, hogy „egyébként, ha valaki üzletembereket megkérdez Budapesten, akiknek volt kapcsolata Rónával, sok jót nem hall róla. Véleményem szerint teljesen erkölcstelen figura.” „El sem tudom képzelni, mit jelent ez a hír az ellenzéki összefogás egészére nézve” – tette hozzá.

Békesi László korábbi pénzügyminiszter azt írta a baloldal államfőjelöltjéről, hogy „Róna ellentmondásos, gátlástalanul törtető figura”.

A parlament csütörtök este rendkívüli üléssel zárul, amit Kövér László házelnök a baloldali pártok kezdeményezésére hívott össze. A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal „Az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió elítélése” címmel szeretne határozatot elfogadtatni.

Kiadhatják Tóth Csabát A választások előtti utolsó ülésén a parlament dönt az MSZP-s Tóth Csaba mentelmi jogának felfüggesztéséről, akit a Központi Nyomozó Főügyészség befolyással üzérkedéssel és más bűncselekményekkel gyanúsít. Eszerint a szocialista politikus összesen 250 millió forint kenőpénzt vett át a zuglói parkolási botrányként elhíresült ügyben. A mentelmi bizottság hétfői ülésén hat igen szavazattal, egyhangúlag azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy Tóth Csaba mentelmi jogát függessze fel.

Borítókép: Novák Katalin 2021. november 14-én / Magyar Nemzet / Havran Zoltán