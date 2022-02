Maradjunk együtt! Ez a most kezdődő házasság hete idei mottója. Istvánnal most leszünk 20 éves házasok, mi is tudjuk, hogy nap mint nap tenni kell azért, hogy ez az egyszerűnek tűnő kívánság megvalósulhasson.

Négy kontinens 21 országában ünneplik: kezdődik a házasság hete

A házasság hetét tizenötödik alkalommal rendezik meg a keresztény egyházak és a civil szervezetek széles körű összefogásával. A programsorozattal idén a kapcsolatok tudatos gondozására, a közös fejlődésre igyekeznek ráirányítani a figyelmet, válaszul a koronavírus-járvány párkapcsolati kihívásaira – olvasható a Híradó.hu oldalán.

Az M1 híradójában elhangzott programsorozat bemutatóját megtekintheti az eredeti cikkben.

Hazánkban február 13. és 20. között tizenötödik alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával. Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára négy kontinens 21 országában ünneplik.

Ma Magyarországon 3,5 millió ember él házasságban, és

az elmúlt időszakban megtapasztalt bezártság, az otthoni munkavégzés, a bizonytalanság egyes kapcsolatokat megerősített, másokat pedig komolyan próbára tett

– mondta Herjeczki Kornél, a Házasság Hete Mozgalom országos koordinátora, a Harmat Kiadó igazgatója.

Herjeczki Kornél hozzátette:

a 3,5 millió olyan nagy szám, hogy a kapcsolatok minőségi javításának már komoly tétje van.

A programsorozat országos koordinátora kitért arra is: a családok szétesése nagy veszteség személyes, gazdasági és társadalmi szinten egyaránt, a stabil, egymást támogató kapcsolat ugyanis nemcsak a párok boldogságát segíti elő, hanem kihat a velük élő gyermekeik életére, a munkavégzésük minőségére és komoly gazdasági vonatkozásai is vannak – írják.

Gary Chapman amerikai író, párkapcsolati szakértő videóüzenetben köszöntötte a magyar párokat a házasság hete alkalmából. Azt mondta: a házasságok vagy épülnek, vagy visszafejlődnek, de soha nem maradnak változatlanok.

Minden egyes nap teszünk vagy mondunk valamit, ami vagy jobbá, vagy rosszabbá teszi a házasságunkat

– vélekedett.

Ha hajlandók vagyunk bocsánatot kérni, és a múltbeli kudarcokért egymásnak megbocsátani, szebbé tehetjük a közös jövőnket. Megtanulhatjuk egymás szeretetnyelvét beszélni, ami nagyban gazdagítja a házasságunkat

– fogalmazott Gary Chapman.

