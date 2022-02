A szokásos vasárnap esti Facebookos élő bejelentkezése helyett Márki-Zay Péter most az általa meleg kommunistának titulált Gulyás Márton Partizán című műsorában beszélt – írta meg a Magyar Nemzet. Gulyás az orosz–ukrán konfliktusról is kérdezte a baloldal miniszterelnök-jelöltjét, amelyre Márki-Zay kifejtette, tart attól, hogy kirobbanhat a háború Ukrajna és Oroszország között, majd arról értekezett:

ő akár magyar katonákat is küldene Ukrajnába, ha a NATO úgy döntene.

Kérdésre azt is kijelentette, támogatná Ukrajna felvételét a NATO-ba. Márki Zay szerint a szivárványkoalíció rendelkezik szakpolitikai elképzelésekkel is, de konkrét számokkal nem tudott előállni, mert állítása szerint jelenleg is vitatkoznak bizonyos kérdéseken. Mint részletezte: a számokkal a baloldalon az a Surányi György foglalkozik, akire korábban Gyurcsány azt mondta: mikor számolni kell, akkor elfogy a tudomány nála. Az infláció letörése kapcsán Márki-Zay kijelentette, hatalomra kerülésük esetén Surányi elképzelései alapján

leállítanák a nagy kormányzati beruházásokat, s emiatt csupán egy százalék körüli GDP-növekedéssel számolnának a következő évben.

Márki-Zay azt is mondta, hogy a rendőröknél, pedagógusoknál és az egészségügyi dolgozóknál „addig kell emelni a béreket, amíg az elvándorlás meg nem áll”. A hódmezővásárhelyi polgármester itt sem tudott mondani konkrét számot, és azt se tudta megmondani, miből tervezi ezeket fedezni.

Surányi György, Király Júlia és Bod Péter Ákos: többen dolgoznak ezen. Ők egy komplex modellezéssel számolják ki, mi az, amit a költségvetés el tud bírni

– zárta rövidre Gulyás kérdését Márki-Zay. A műsorban szóba került a közös lista is, amely még mindig nincs kész, a törvényi határidő – február 26-a – pedig vészesen közeleg. Márki-Zay kérdésre elmondta: nem érez személyes felelősséget abban, hogy még nem áll készen az ellenzék közös listája – pedig azt legkésőbb januárra ígérték. Márki-Zay elmondta: még ma este is dolgozni fog ezen, a stúdióból is egy ilyen témájú megbeszélésre fog menni. „Én mindent, amit lehetett, megtettem. A bármilyen jogos kéréseimet is elengedtem” – tette hozzá. „Egyedül a három romához ragaszkodtam, az nincs még leütve, de úgy gondolom, meglesz” – tájékoztatott Márki-Zay.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Szigetváry Zsolt/MTI)