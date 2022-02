Márki-Zay Péter és a baloldal sokadjára ragadtatja el magát, és felelőtlen kijelentéseket tesznek az ukrajnai háborús konfliktus kapcsán – írja az Origo.

A baloldal nem tudja, mit tesz

Márki-Zay Péter most lelepleződött, mert egy német lapnak megerősítette: fegyvert is szállítanak Ukrajnába.

Márki-Zay azt mondta a német Der Tagesspiegelnek:

Néhány héttel ezelőtt még azt mondtam, mi is támogatjuk a békés, közös érdekeken alapuló gazdasági és kulturális együttműködést Oroszországgal. Nos, ez a jelenlegi válsággal megváltozott. Természetesen Magyarországnak, mint NATO- és EU-tagnak, csatlakoznia kell minden Oroszország elleni szankcióhoz. Ez elvi kérdés - még akkor is, ha ez gazdaságilag árt nekünk. A fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU e mellett döntene. Mindig a közös döntéseket követnénk.

Márki-Zay egyik nap ezt, másik nap azt mondja. A probléma ebben az, hogy ez már a sokadik ilyen elragadtatása. Ha egy ilyen ember lenne Magyarország miniszterelnöke, akkor könnyen belekeveredhetnénk egy háborús konfliktusba az ő hozzá nem értése miatt – mondta el Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója az Origónak adott interjúban azzal kapcsolatban, hogy a baloldal katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába.

Miközben a baloldal kedden még azt mondta, hogy Magyarországnak magyar katonákat és fegyvereket kellene küldenie Ukrajnába, ezzel szemben ma már azt követelik, hogy Magyarország függessze fel a Paks II. beruházás engedélyezési eljárását és utasítsa ki a Nemzetközi Beruházási Bankot Budapestről.

A baloldal nincs tisztában a felelőtlen kijelentéseinek súlyával, hiszen miközben Nyugat-Európában egy nap alatt 50%-kal emelkedett a gáz ára, ehhez képest Magyarországon a magyar emberek továbbra is a rezsicsökkentett árat fizetik

Ha megtörténne, amit a baloldal követel, azzal veszélybe kerülhetne az orosz gázellátás.

Azzal, amit a baloldal tesz, belesodorhatja az országot a háborúba, emellett olyan gazdasági intézkedéseket akarnak, amiknek a magyar családok ihatják meg a levét.

Miközben a baloldal háborúba sodorhatja az országot, Orbán Viktor miniszterelnök egyértelműen fogalmazott. Orbán Viktor a Facebook-oldalán számolt be az éjjel fél háromkor véget ért EU-csúcsról. A miniszterelnök azt mondta:

Nem fogjuk engedni, hogy Magyarországot bárki belesodorja ebbe a háborúba!

A kormányfő videója itt nézhető meg.

Tényleg ezt akarja a baloldal? Magyarország sodródjon bele egy háborúba, ami ráadásul nem is a mi konfliktusunk?

- teszi fel a kérdést az ismert producer, Rákay Philip a Patrióta legújabb részében.

Deák Dániel elemző úgy látja, hogy

Felelőtlen és veszélyes nyilatkozatokat tesz Márki-Zay egy háborús helyzetben is. Nekünk most tapasztalt, a magyarok érdekeit védő és higgadt vezetőre van szükségünk, nem pedig a kapkodó és konfliktuskereső Márki-Zayra!

Miközben Márki-Zay és a baloldal felelőtlen nyilatkozatokat ad, addig a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az orosz-ukrán konfliktusban érintett szereplőket a folyamatos párbeszédre sarkallja, felelősségteljesen cselekszik és mindent megtesz Magyarország és a magyar emberek biztonsága érdekében.