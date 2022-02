Cikkünket a videó alatt folyamatosan frissítjük!

Orbán Viktor: Tudjuk, merre akarunk menni: előre és nem hátra

Szélcsendben az is elég, ha valaki magas és szeret sokáig aludni - mondta a kormányfő. De viharjelzés alatt szükséges az erős kéz, a hajózás a szenvedélyünk. Ismerjük a hullámokat és a tengert - tette hozzá. Kormányoztunk hatalmas szélben, és tudjuk, merre akarunk menni: előre és nem hátra - mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Ez a választás arról szól, hogy Gyurcsány és Bajnai akar visszatérni

Tegnap Gyurcsány Ferenc be is jelentette, készen állnak a visszatérésre. És ha visszatér, vissza is visz bennünket oda, ahol már jártunk, és ahová egy porcikánk se kívánkozik. mondta Orbán Viktor. Idézzük fel milyen cslaódást okozott az új fővárosi vezetés, és kilenc év után kaptak lehetőséget. Ennek ellenére káosz, dugó, kosz, nagyképsűg, és lustaság. Gyurcsány emberei beültek a kasszába, és Bajnai működteti a jutalékos rendszert.

Ők hátra mennek, nem előre.

Csak ekkor van jövője az uniónak

Orbán Viktor kifejtette, hogy mi nem akarunk olyanná válni, mint Brüsszel. Semmi értelme eltakarni a különbségeket. A legfontosabb, hogy együtt akarunk-e maradni. Csak akkor van jövője az uniónak, ha a kulturális elidegenedés ellenére együtt tudjuk tartani az EU-t - mondta Orbán.

Mi nem várjuk el, hogy a magyar migráns-és családpolitikát uniós szintre emeljék, de ez fordítva is igaz. Csak így lehet egyezségre jutni.

"A nemzet győzött az osztály felett, a magántulajdon a szocialista tulajdon felett"

Orbán Viktor kifejtette 30 éve dolgozom velük, és úgy látom, hogy a különbségek mélyén az lapul, hogy mi teljesen másként éltük meg és ezért másként is értelmezzük a hidegháború végét, mint a szovjetek által meg nem szállt nyugati országok, ideértve Amerikát is. Mi benne éltünk a diktatúrában, és megharcltunk a szabadságért. A hidegháborút mi nyertük meg, a kis közép-európai népek. A nemzet győzött az osztály felett, a magántulajdon a szocialista tulajdon felett. Ők úgy gondolják a liberális demokrácia győzött, és a globális világ - momdta a kormányfő. Soros György őszintén az ő hősük, és ezért nme jutunk dülőre a jogállam és a demokrácia ügyében - tette hozzá. Ők egy jogállami dzsihádot folytatnak, és itt erőt kell mutatni - mondta a kormányfő.

"Az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén!"

Orbán Viktor kifejtette, hogy itt nem is fogunk engedni, április 3-án egy népszavazással fogjuk megvédeni a gyerekeinket. Az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén!

Orbán: A Gyurcsány-show szereplői meg fogják nyitni a határokat

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a baloldal történelmi szükségszerűségnek látattja a bevándorlást és a nemzetállamok eltűnését. Európa nagy bajban van a nemzetközi helyzet miatt. A latin kereszténység nem tud megállni a saját lábán és ezért is szükség van a Balkán népeire.

A magyar védvonalak csak addig állnak a határon, amíg mi vagyunk kormányon. Gyurcsányék világossá tették, idézem: a migránsok „nem bántanak senkit", sőt, 1-2 generáció alatt ők is „magyarrá válnának", ezért az a fontos, hogy akik ide érkeznek „érezzék jól magukat".

Orbán kifejtette, ha hagyjuk, hogy a migránspárti brüsszeli bürokraták kormányra segítsék a Gyurcsány-show egyszerre nevetséges és veszélyes szereplőit, akkor meg fogják nyitni a határokat.

És ha egyszer beengedik őket, többet nem lehet visszacsinálni. Lesz itt olyan nyílt társadalom, hogy még az unokáink is nyögni fogják, ha még itt lesznek egyáltalán.

Orbán Viktor: Mi Soros György csapatait állítottuk meg a déli határnál

Lesz-e újabb migránshullám a határainknál? - tette fel a kérdést a kormányfő.

Nemcsak lesz, van is. Naponta több százan próbálnak erőszakkal Magyarország területére lépni. Tavaly 122 ezren, idén januárban pedig már több mint 12 ezren.

Ennek oka, hogy végvár vagyunk Európában, és ezért 600 milliárdot költöttünk már védekezésre - tette hozzá. Mi Soros György csapatait állítottuk meg a déli határnál, míg Nándorfehérvérnál Hunyadi - mondta a kormányfő.

Teljes fegyverzetben

A járványhelyzetről azt mondta, hogy Magyarországon az elsők között alakult meg az Operatív Törzs, és elsők között oltották be az embereket, és elsők között indították újra az országot. A kórházak területén felszámolták a hálapénzt, és elválasztották a magán és közszolgáltatást, rendezték az orvosi béreket. Mindezt pedig egy világjárvány közepette - tette hozzá.

Senki sem garantálhatja, hogy nem törhetnek ki újabb és újabb járványok, de a magyar egészségügy és gyógyszeripar teljes fegyverzetben fogadja a járványhullámokat.

Brüsszel politikája megbukott, új terv kell!

A családtámogatásokat megőrizzük és kibővítjük, megvédjük a cslaádokat, erre van az előre - mondta a kormányfő. Az infláció ügyében van még egy fekvőrendőr: Brüsszel. Orbán szerint Brüsszel kiszolgáltatta az energiaspekulánsoknak az energiaszektort. Az árak alakítása kicsúszott a brüsszeli bürokraták kezéből, és a kialakult válságot nem tudják megoldani. A mayar energiaárak még évekig velünk maradnak - tette hozzá. Mi időben léptünk az orosz gázszerződés ügyében. Most pedi Brüsszel gépjármű-és lakásadót akar kivetni.

Brüsszel politikája megbukott, új terv kell!

Orbán Viktor az üzemanyagárról: Az árSTOP itt is bevált, ezért további 3 hónappal meghosszabbítjuk

Orbán Viktor kifejtette, négy stopot vezettek be a gazdasági élet külöünféle területein.

RezsiSTOP, üzemanyagárSTOP, kamatSTOP és élelmiszerárSTOP.

Ilyen 30 éve nem történt Magyarországon. Ma úgy áll a helyzet, hogy az Európai Unióban az áram ára nálunk a legalacsonyabb, a gáz ára pedig a 3. legalacsonyabb. Az üzemanyag ára nálunk az ötödik legalacsonyabb Európában. Ma 480 forintot fizetünk, árSTOP nélkül jóval 500 forint felett járnánk. Az árSTOP itt is bevált, ezért további 3 hónappal meghosszabbítjuk - mondta Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ha a baloldal kormányoz, nincs pénz

Lesz-e pénz? A Vaslady azt mondta: a szocialistákkal az a baj, hogy mindig kifogynak a mások pénzéből. S valóban, először magas adókkal elveszik a pénzt azoktól, akik megdolgoztak érte. Ezt gyorsan elköltik, ezért hiteleket kell felvenni, amit abból a pénzből akarnak visszafizetni, amit a még magasabb adókkal megint az emberektől vesznek el.

A végén az adók is, az adósság is az égben, a nagy súly alatt összeroppanó gazdaság pedig a földön. Munkanélküliség, megszorítások, adóssághegy, IMF. Nincs pénz. Ha a baloldal kormányoz, nincs pénz. Mindig ez a nóta vége.

Ha nem vagyunk elég erősek, akkor nem leszünk biztonságban

Amí az európai katonai erő nem lesz mefelleő, addig az Egyesült Államok és Oroszország dönt a kontinens helyzetéről - mondta a kormányfő. Ezért szükséges önálló európai haderő és erős magyar hadsereg - tette hozzá. A most kézez kapott fegyverpénz jól kifejezi a mebecsülést, de ez nem elég. Egyetlen szövetségesünk sem fogja vásárra vinni a bőrét a mi hazánkért, ha nem vagyunk elég erősek, akkor nem leszünk biztonságban - mondta a kormányfő.

"Ezért vállalkoztam békemisszióra Moszkvában"

A háború, ha hideg, ha forró, eddig csak bajt és szenvedést hoztak Közép-Európának - mondta. Ezért vállalkoztam békemisszióra Moszkvában - tette hozzá a kormányfő. Mindnyájunk javát szolgálja, hogy az európai vezetk egymásnak adják a kilincset Moszkvában.

"El kell kerülni a háborút"

Lesz-e háború? - tette fel a kérdést a kormányfő. A Balkánon ott vannak a nagyfiúk is, és mindez a mi határainknál - tette hozzá. Ma is 665 katona állomásozik a Balkánon. Erre a helyzetre a megoldás a gyors EU-tagság. Magyarország az elmúlt években megerősödött, és nem nézzük ölbe tett kézzel, hogy rossz balkéni politikát csináljon Brüsszel és Berlin. A mi érdekünk a béke és a térség uniós tagsga, gy szóba sem jöhet semmilyen nagyhatalmi arrogancia. A Balkánnal együtt kell cselekdni - tette hozzá. Ukrajna esetében is el kell kerülni a háborút, mert ez a magyar érdek is. Háború esetén milliós nagyságrendben érkeznének menekültek - tette hozzá.

Ezeket nem szavazta meg a baloldal

Orbán Viktor kiemelte, hogy a választás napján jusson eszükbe, hogy a baloldal nem szavazta meg a védekezés alapjául szolgáló koronavírus-törvényt.

Nem szavazta meg a hitelmoratóriumot. Nem szavazta meg a minimálbér-emelést. Nem szavazta meg a családi adó-visszatérítést. Nem szavazta meg a 25 év alattiak adómentességét. És nem szavazta meg az adócsökkentéseket sem. Remélem, a választáson meg majd a választók nem szavazzák meg őket.

Orbán Viktor: A mostani válságból erősebben jövünk ki, mint ahogy belementünk

Orbán Viktor kifejtette a Gyurcsány-Bajnai kormány egészen más utat járt, mint mi. Ők hátrafelé mentek. Elvették a 13. havi nyugdíjat, elvettek egyhavi fizetést, egy év gyest, megszüntették az otthonteremtési programot, a családok adókedvezményét és fizetőssé tették az egészségügyet is. Kétszeresére emelték a villamos energia, háromszorosára a lakossági földgáz árát. De jön még a kutyára dér, most április 3-án Önök nyújthatják be nekik a számlát.

Kellő szerénységgel, de magabiztosan mondhatjuk, hogy mi a járvány idején sem adtuk fel a céljainkat, ezért a mostani válságból erősebben jövünk ki, mint ahogy belementünk.

Gazdasági sikerek

Orbán kifejtette, hogy a válság alatt is a saját útunkat jártuk, és a Matolcsy-Varga receptet alkalmaztuk. Kockázatot vállaltunk, és 2021-ben 7 százalékkal nőtt a gadaság és ledolgoztuk a korábbi visszaesést. Az államadósságot sikerült 80 százalékot alatt tartani, míg sok nyugat-európai országban több mint 100 százalékra nőtt.

A járvány ellenére a minimálbér 2022-ben 20%-kal nő, a munkát terhelő adók pedig 4%-kal csökkennek. Tető alá hoztuk a nagy nemzeti megállapodást, amely magába foglalta a szakszervezeteket, a munkaadókat, a kormányt, és a megállapodást szentesítő parlamentet is. Kivéve persze a baloldalt, amely semmit sem szavazott meg.

A baloldal nem szavazta meg a koronavírus-törvényt, a hitelmoratóriumot, a minimálbér-emelést, a 25 év alattiak adómentességét, és az adócsökkentéseket. Remélem a választáson meg a választók nem szavazzák meg őket - mondta a kormányfő.

Orbán: 12 évig dolgozott az ország, hogy a baloldal történelmi bűneit jóvátegyük

A magyar gazdaság legnagyobb teljesítménye, hogy a családoknál nem kellet behúzni a kéziféket: megkapják az szja-visszatérítést.

A 13. havi nyugdíj nemcsak gazdasági fegyvertény, de valódi jóvátétel is. Azt adjuk vissza, amit a Gyurcsány-Bajnai kormány elvett.

12 évig dolgozott az ország, hogy a baloldal történelmi bűneit jóvátegyük - tette hozzá.

Terjeszkedőben a magyar gazdaság

Orbán Viktor kiemelte, hogy a magyar export is kiemelkedő évet zárt 2021-ben. A kormányfő szólt arról is, hogy a válság ellenére nőtt a magyar tőkebefektetések értéke is. A Mol terjeszkedik Lengyelországban, az OTP ott van az egész Balkánon, és magyar vállalat építheti az indonéz útrendszert - tette hozzá.

Soha nem dolgoztak még ilyen sokan

Magyarországra nemcsak a vírus, de a baloldal is rátámadt, azt remélve, hogy megbuktathatják a kormányt.

Amikor zárni kellett, nyitást követeltek, amikor nyitni kellett, akkor zárást. Diktatúrát harsogtak, külföldi lejárató akciókat szerveztek, kamuvideókat, ál- és rémhíreket terjesztettek

- mondta Orbán Viktor. Ez súlyos felelőtlenség, vagy még annál is több. Halálos világjárvány idején a családok félelmét kormánybuktatásra használni több mint bűn, de eljön ennek is az ítélete - tette hozzá.

A 2010 óta épített magyar gazdaság is vizsgázott. Segély helyett munkát adtunk, és a vírusjárvány ellenére nem dolgoztak soha olyan sokan, mint most.

Az ország cselekvőképessége nem forgott veszélyben

A vírus az országok politikáját és az államot is nyomás alá helyezte - mondta a kormányfő. Orbán Viktor kifejtette, hogy a parlament folyamatosan ülésezett. Az egészségügy és az államigazgatás kiemelkedően teljesített, a kormány egységes maradt. Az ország cselekvőképessége nem forgott veszélyben - fejtette ki a kormányfő.

Ez így együtt még gombócból is sok

Mi az előre, és mi a hátra? - erről fogok most beszélni. Két nehéz évet hagytunk magunk mögött. Világjárvány, népvándorlási hullámok, energiaválság, brüsszeli birodalmi dühkitörések, a hidegháború hűvös lehelete a tarkónkon, és a háború nyugtalanító árnyéka Kelet és Közép-Európa fölött – fejtette ki Orbán. A kormányfő szerint ebben a helyzetben kellett megszerveznünk a koronavírus elleni védekezést, ebben a helyzetben kellett újraindítani a gazdaságot, pótolni a kieső munkahelyeket, támaszt és kapaszkodót nyújtani a fiataloknak, a családoknak és az időseknek.

Ez így együtt még gombócból is sok, nemhogy feladatból.

Köszönet az emberfeletti munkáért az orvosoknak, Áder Jánosnak és a feleségének, hogy segítik az árván maradt gyermekeket.

Orbán Viktor: Gyurcsányt és Bajnait nem zavarja, elvégre ők hozták az ország nyakára ezt az egész Gyurcsány-showt

Orbán Viktor elmondta, Horn Gyula forog a sírjában, Medgyessy nem győz félrenézni, az SZDSZ-esek zavartan bámulják a cipőjük orrát. Csak Gyurcsányt és Bajnait nem zavarja, elvégre ők hozták az ország nyakára ezt az egész Gyurcsány-showt. Ők tették fel maguk elé a színpadra, ne látszódjék, hogy valójában ők készülnek a visszatérésre.

Magyarország legkorruptabb kormányának vezetői, Gyurcsány és Bajnai, egy gombaszakértővel megerősítve. Ez volna hát a Magyarország kormányzására jelentkező nagy csapat. Ez a baloldal ajánlata Magyarország számára

– tette hozzá.

Ha ez stratégia, akkor világszabadalom

Emberemlékezet óta nem beszéltek így a magyarokkal. Az ember nem hisz a fülének - mondta a kormányfő. Ha ezt stratégia, akkor az világszabadalom.

Akárhogy is nézzük kínos, nem kicsit, nagyon. Még nekünk is kínos, még akkor is, ha a baloldal benne van a nemzetben, mint a balsors.

Orbán: Ennyi zagyvaságot csak akkor hord össze az ember, ha begombázott

A baloldal szerint azonban mi gombák vagyunk, és sötétben tartanak minket, és a baloldal szerint 10 -kor már részegek vagyunk és agymosottak, és mivel fideszesek vagyunk, ezért aberráltak is vagyunk. A baloldal kiszámolta, hogy melegből túl sok, zsidóból túl kevés van – mondta Orbán Viktor.

Ennyi zagyvaságot csak akkor hord össze az ember, ha begombázott.

Magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország

Orbán Viktor a beszéde elején közölte, hogy komoly dolgokról kell beszélnie. A kormányfő elmondta, hogy ő tisztában van vele, hogy kicsoda is ő.

Mi, akik ma itt összejöttünk, különböző emberek vagyunk, de egy dolog közös bennünk. Magyarok vagyunk, akiknek közös szenvedélye Magyarország.

Borítókép: Orbán Viktor / Facebook