Az ügyvéd kicsit olyan, mint Colombo felesége: tudjuk, hogy létezik, de nem látható soha… Menekül a nyilvánosság elől dr. SZ.SZ.L. ügyvéd, aki a Metropol által megszerzett dokumentumok szerint egyértelműen Mártha Imre strómanja. A Metropol végül a XII. kerületben megtalálta és megpróbáltak beszélni vele.

A lap munkatársa először telefonon hívta fel az irodáját. Már a számot sem volt könnyű kideríteni: figyelemre méltó, hogy az ügyvéd az interneten “szinte nem is létezik”, egyedül az ügyvédek nyilvántartásban találni rá. Más ügyvédi irodáknak profi honlapjaik vannak fotókkal, elérhetőségekkel – de ő a neten is rejtőzködik, mintha nem lenne fontos neki, hogy megtalálják – csak az, aki neki számít - írja a Metropol.

A telefont személyesen soha nem veszi fel, csak a munkatársain keresztül lehet vele kommunikálni. Ők viszont sem mobilszámot, sem e-mail-címet nem adnak ki. Több mint egy héten át próbáltak beszélni vele. Kollégái először azt mondták, menjenek másnap délután, aztán a megbeszélt időpontban senki nem nyitott ajtót - számol be róla a Metropol.

Elegáns budai környék, gazdag polgári házak

A környék elegáns: a 12. kerület polgári része, többszintes régi polgári házakkal, fasorokkal, nagyon gondozott portálokkal, modern kaputelefonokkal. Itt csak a nagymenők tartanak fenn irodát. De a kaputelefonon nem jutottak túl a lap munkatársai, akiknek azt mondták, most még sincs bent az ügyvéd úr.

A következő nap telefonon próbálkoztunk. Egy kollégája szerint ekkor sem volt benn, ám mint mondta, másnap biztos az irodában lesz, és késő délelőtt fogad is minket. Aztán a megbeszélt időpontban most sem jutottunk túl a társasház lenti bejárati kapuján: a kaputelefonon keresztül közölték velünk, hogy az ügyvéd úr mégsem szeretne nyilatkozni - írja a Metropol.

A lap munkatársainak következő hívásait már a titkárnő sem vette fel. Innentől kezdve mintha a telefont sem akarnák felvenni: már külső, idegen telefonszámról sem lehet elérni az irodát.

A szerződést azért kötötték, hogy elrejtsék a vagyont

Mint ismert, nemrég klasszikus stróman-szerződést juttattak el a Metropol szerkesztőségébe. A dokumentum arra bizonyíték, hogy milyen módszerekkel rejtik el a vagyonukat a baloldali közszereplők, köztük a Gyurcsány-fiókának gúnyolt Mártha Imre, aki a DK elnök miniszterelnöksége alatt jutott először magas vezető pozíciókhoz, például a Magyar Villamos Műveknél.

Az amerikai milliárdosok életét élő Mártha Imrét leleplező szerződést egyértelműen azért kötötték, hogy a Gyurcsány-fióka elrejthesse sokmilliárdos ingatlanvagyonát, méghozzá abban a cégben, amelynek többi tulajdonosa a közeli hozzátartozója, vagyis jó eséllyel ők is csupán strómanok.

Mártha bármikor olcsón visszaveheti a céget a strómantól

A szerződés szerint a Lázár Houses-ban 26 százalék részesedést tulajdonoló dr. SZ.SZ.L. ügyvéd öt évre, egy meghatározott – nevetségesen alacsony – összegért opciós vételi jogot biztosít erre a tulajdonrészre Mártha Imrének, aki potom 1 690 000 forintért bármikor megvásárolhatja azt. Pontosabban visszavásárolhatja, hiszen a cégtörténet alapján éppen Mártha Imrétől, illetve közvetlen családtagjától „vásárolta”, azaz íratta a nevére az üzletrészt az ügyvéd stróman, így segítve eltüntetni egy hatalmas, milliárdokat érő vagyonrészt.

A szerződés több olyan részletet is tartalmaz, amely egyértelműen bizonyítja, hogy a budapesti közműholding csúcsvezetője a vagyon elrejtésére szolgáló klasszikus strómanszerződést kötött. Például kikötötték, hogy a stróman ügyvéd az 1 millió 690 ezres vételárnál nem követelhet többet a milliárdos vagyonért „még akkor sem, ha a társaság eredményes gazdálkodása folytán az üzletrész értéke gyarapodott”.

Még a stróman esetleges válására is gondoltak…

A kamuszerződés emellett arra is kitér, hogy a stróman-ügyvéd házastársa aláírásával elismeri, hogy semmiféle igényt sem támaszthat a kiszervezett tulajdoni hányadra, Mártha Imre tehát még a stróman esetleges válása esetére is bebiztosította magát.

A 2 milliárdos Prisztás-villa legfőbb tulajdonosa is ez a cég, amelynek tényleges ingatlanvagyonát legfeljebb megbecsülni lehet. A cég honlapja, a lazarhouses.hu a Metropol által megkérdezett szakértők szerint kamucéget sejtet, azon mindössze egy festményszerű kép látható.

Több tucat ingatlant rejt a strómancég

Az elérhető cégiratok szerint legalább 30 nagy értékű ingatlan van a stróman mögé rejtett cég tulajdonában, több budapesti, nagyon értékes helyen fekvő lakás (ezekben a kerületekben a négyzetméterárak már messze 1 millió forint fölött járnak), egy ugyancsak értékes veszprémi ingatlan, több tucat vidéki ingatlan, köztük nagy számban vidéki italboltok(!) is szerepelnek a cég nevén.

Hány strómanszerződés lehet még?

Az ügyvéd most bujkál a nyilvánosság elől, nem érhető el sem telefonon, sem személyesen. A kérdés, hogy hány további stróman-szerződés rejti még a fővárosi közművezér hatalmas vagyonát…

Feljelentés, nyomozás indulhat Mártha Imre gyanús szerződése ügyében

Budai Gyula a rendőrséghez fordult Mártha Imre gyanús, számos kérdést felvető szerződése miatt. A fideszes politikus csalást sejt a háttérben és azt, hogy megpróbálták elrejteni a hatóságok elől a fővárosi közműcég vezetőjének hatalmas ingatlanvagyonát – számolt be a Magyar Nemzet.

Az ismeretlen elkövető ellen tett feljelentésben Budai Gyula először összegezte mindazt, amit az ügyről eddig tudni lehet.

Eszerint Mártha Imre, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 2016. március 1-jén írt alá egy vételi jogot garantáló szerződést. Az irat arra adott lehetőséget Mártha Imrének, hogy a következő öt esztendőben megvásárolhassa a szerződés másik szereplőjétől (aki a sajtóhírek szerint egy jogász) a Lázár Houses nevű kft. 26 százalékos üzletrészét. A felek meghatározták az üzletrész vételárát is, mégpedig nem egészen 1,7 millió forintban.

Csakhogy amint arra a feljelentésben a politikus rámutatott, a szóban forgó vállalkozásnak hatalmas vagyona van.

Sajtóinformációk szerint a cég legutóbbi mérlegadatai szerint a forgóeszközök összértéke nyolcszázmillió forint volt, de az ingatlanbirodalom valódi értéke ennek az összegnek nyilvánvalóan a sokszorosa – jegyzi meg a Nemzeti Nyomozó Irodának címzett beadványában Budai Gyula. A képviselő azt a körülményt is aggályosnak tartja, hogy a vételi jogot garantáló szerződés szerint az üzletrészért a megjelölt vételárnál többet a jogász akkor sem kérhet Mártha Imrétől, ha a cég eredményesen gazdálkodna, s emiatt értéke gyarapodna. Emellett a feljelentés szerint az is felveti a bűncselekmény megalapozott gyanúját, hogy a Lázár Houses nevű cégben a jogász mellett Mártha Imre testvérei és édesanyja is megtalálhatók, mint tulajdonosok. Budai Gyula megítélése szerint az ingatlanfejlesztéssel, ingatlanforgalmazással foglalkozó társaság érdemben nem működik, tevékenysége csupán az ingatlanvagyon titokban tartása.

Mindezek alapján az országgyűlési képviselő arra jutott:

a vételi jogról szóló szerződést Mártha Imre és üzletfele egyértelműen azért kötötte meg, hogy a Lázár Houses Kft.-be bevitt ingatlanvagyont elrejtse a hatóságok elől, ugyanakkor felvetődik, hogy a cég színlelt gazdasági tevékenységet végzett.

A feljelentés hozzáteszi: a jogász lényegében csak névlegesen tulajdonosa a kft. 26 százalékának, annak valódi tulajdonosa Mártha Imre. Ezek a körülmények pedig Budai Gyula szerint megalapozzák a csalás gyanúját, emiatt szükséges, hogy a rendőrség nyomozás keretei között járjon utána az ügynek.

