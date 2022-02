− Egyértelműen látszik a műszaki határzárnál készült videofelvételeken a magyar határrendészeket és katonákat támadók egy részének katonai képzettsége és tapasztalata, valamint az alkalmazott elterelő taktika.

Az illegális migránsok agresszív támadása alapvetően pedig azt a célt szolgálhatja, hogy minél több katonát és határrendészt csaljanak oda más területekről, és ezáltal rések nyíljanak a határvédelmi rendszer más területein.

Minderről Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, egykori katonai, illetve polgári titkosszolgálati vezető beszélt a Magyar Nemzetnek.

Mint ismert, újabb szintet lépet az illegális migráció.

A Szerbia felől hazánkba betörni akarók egyikénél-másikánál már lőfegyverek is láthatók.

Eddig nem használták azokat, ám üveggolyókkal rendre lövik a határt védő rendőröket és katonákat. A Csongrád-Csanád megyei határszakaszon két olyan támadás is történt, amikor már nemcsak kövekkel, husángokkal dobálták meg a határvédőket, hanem vadászcsúzlikból lőtték őket az üveggolyókkal. Némelyik támadónál pedig lőfegyverek is voltak. Az éjszakai támadásokat rögzítették a műszaki határzár sötétben is látó kamerái, így minden mozzanat pontosan látható volt, sőt az alkalmazott taktika is egyértelművé vált a szakemberek számára.

Horváth József felelevenítette, hogy már a ’70-es, ’80-as évektől láthatjuk azokat a felvételeket a magyar televízióban is, amikor palesztinok az izraeli katonákat a fejkendőjüket parittyaként használva kőzáporral támadják. Később használtak parittyát csapágygolyókkal, ahogy most a magyar határon üveggolyókat lőnek ki az illegális migránsok.

− Az ókor óta tudjuk, hogy a parittya halálos fegyver is lehet. Ugyanígy a professzionális csúzlik, amiből kilőve egy csapágy-, vagy üveggolyót olyan sebességgel tud elindítani a támadó, hogy az emberi élet kioltására is alkalmas.

Nem véletlen, hogy a magyar kormány még augusztusban kevlár sisakot és repeszálló mellényt adatott a határt védő rendőrökre és katonákra, valamint a fejet és testet is védő plexipajzsokat rendszeresítettek.

Ezek az intézkedések már jelezték, hogy a kormánynak információi voltak arról, hogy újabb támadóeszközök bevetésére is sor kerülhet a migránsok részéről, ezért megelőzésként rendszeresítették a fentiekben sorolt felszereléseket is – elemezte a helyzetet a biztonságpolitikai szakértő.

Horváth József kifejtette: a helyzet tovább durvulhat. Az érkezők számát nézve is ez a tendencia, és ahogy javul az idő, a balkáni útvonalon egyre inkább föltorlódnak a migránsok, akiknek ahogy fogy a pénze, egyre inkább elkeseredettekké válnak.

Az Alapjogokért Központ szakértője rámutatott: a támadásokat vizsgálva megállapítható, hogy kiképzett, katonaviselt emberek az irányítók.

A legfrissebb felvételeket elemezve a létrás támadásokról kitűnik, hogy zárt alakzatban közelítik meg a határt, mint egy katonai műveletben, és mint egy várostrom során, úgy használják a létrákat. Szerinte már túl vagyunk azon az időszakon, hogy nyeretlen kétévesek spontán próbálnak túljutni a határon. Most már

katonai ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkező emberek irányítják, vezetik az illegális migránsokat.

Amikor szervezetten megdobálják a határt védő magyar erőket, látszik a felvételeken, hogy ott van a csoport mögött egy-egy ember, aki hergeli őket, sőt, űzi őket a határ felé, hogy minél agresszívabban lépjenek fel. Nyilvánvaló, hogy ők a „vezérek", a helyi szervezett bűnözői csoportok emberei, akik katonai taktikát alkalmaznak. Azt próbálják elérni, hogy a támadás helyére minél több védőt vezényeljenek, ezáltal a határ más szakaszain mások könnyebben át tudjanak jutni – részletezte az illegális migránsok és irányítóik taktikáját Horváth József. Hozzátette: sokan így keresik meg az embercsempészeknek kifizetendő tetemes összeget, hogy aztán bekerülhessenek egy olyan csoportba, ami egy elterelő műveletnek köszönhetően védtelenebb határszakaszon át tud jutni, és így őket is eljuttathatják Nyugatra.

