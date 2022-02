A Moszkva által támogatott kelet-ukrajnai szakadárok azzal vádolták csütörtökön a kijevi kormányerőket, hogy az elmúlt 24 órában négyszer nyitottak tüzet a területükre.

Egyelőre nem derült ki, hogy az incidensek mennyire súlyosak, és nem érkezett azonnali reagálás sem Ukrajnától, sem az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettől (EBESZ), amely figyelemmel kíséri a kelet-ukrajnai helyzetet, bár az elmúlt napokban kivonta megfigyelői jó részét az érintett térségből.

Az elmúlt nyolc évben többször is előfordultak ilyen incidensek, de a mostani azután következett be, hogy Oroszország több mint 100 ezer katonát vezényelt Ukrajna határai közelébe, miközben azt követelte, hogy a NATO kötelezze el magát, tagjai közé nem fogadja be Ukrajnát.

A Nyugat újabb szankciókkal fenyegette meg Moszkvát, ha megtámadja Ukrajnát; Oroszország cáfolja, hogy támadást tervezne.

Az amerikai hírszerző ügynökségek a hónap elején azt közölték, hogy szerintük Oroszország ürügyet gyárthat egy ukrajnai invázióhoz, esetleg egy megrendezett támadást bemutató propagandavideók készítésével. Oroszország ezt elutasította.

A lövésekről szóló állítások az önhatalmúlag kikiáltott "Luhanszki Népköztársaság" képviselői által kiadott nyilatkozatban szerepeltek.

Azt állították, hogy az ukrán kormányerők csütörtökön négy különböző incidensben aknavetőket, gránátvetőket és géppuskát vetettek be.

"Ukrajna fegyveres erői durván megsértették a tűzszüneti rendszert, nehézfegyvereket használtak, amelyeket a minszki megállapodások értelmében vissza kellett volna vonni" - fogalmaztak a közleményben.

Oroszország a héten azt közölte, hogy a tervezett hadgyakorlatok befejezése után visszavonja csapatai egy részét az Ukrajnával szomszédos területekről. Kijev szerint erre nincs bizonyíték, az Egyesült Államok pedig azt közölte, hogy gyanúja szerint Moszkva valójában akár hétezer katonával még meg is növelte erői számát a térségben.

Az orosz parlament alsóháza kedden megszavazta, hogy felkéri Vlagyimir Putyin elnököt, ismerje el függetlenként a két önjelölt kelet-ukrajnai szakadár köztársaságot.

A Kreml jelezte, hogy Putyin nem tervezi ezt azonnal megtenni - írta jelentésében a Reuters brit hírügynökség.