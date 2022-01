Még decemberben adta hírül a Metropol, hogy az új közműholdingnál annak ellenére vannak kirúgások, hogy maga Karácsony Gergely ígérte meg a munkavállalóknak, hogy csak vezetői posztokat szüntetnek meg az összeolvasztott közműcégeknél.

A Metropolnak panaszkodnak a dolgozók

Ehhez képest a szerkesztőséget megkereső dolgozók arról panaszkodtak, hogy ha nem képeztették volna át magukat a vezetőség „ajánlására”, akkor elbocsátották volna őket. Így olyan munkákat kell elvégezniük, amely a szerződésükben nem is szerepel. Ráadásul a burkolt leépítés közben olyan vezetői státuszok jöttek létre a cégnél, amelyek többnyire magas fizetés mellett csak papíron jelentenek munkavégzést a dolgozók szerint, akik névlistával is rendelkeznek erről.

Míg a dolgozók rettegnek, a vezér dicsekszik a vagyonával

Ebben a hangulatban Mártha Imre, a közműcégek vezetője olyan posztokat tett közzé közösségi oldalán, amelyben hivalkodik óriási vagyonával és luxuséletével. A dolgozók nem véletlenül sokalltak be és juttatták el ezeket a szerkesztőséghez.

A fővárosi közműholding vezetője ilyen és hasonló képekkel mutatja életvitelét közösségi oldalán. Az óra sem alsó kategóriás

Mártha óriási vagyont halmozott fel

Kiderült: Mártha sokmilliárdos vagyont halmozott fel a lehető legnagyobb csendben az elmúlt években. A Metropol hozzájutott az ezzel kapcsolatos dokumentumokhoz is. Ezek alapján a megkérdezett szakértők 50-60 milliárdra becsülik a cégvezér ingatlanbirodalmát. A botrány óta azonban a Mártha Imrét kinevező főpolgármester, Karácsony Gergely mélyen hallgat. A főpolgármester kedvenc csúcsvezetője is csak arra volt képes, hogy a közműholdinggal osztat meg személyes életét érintő közleményeket. Megbújva a közcég mögé, önmagát nem vállalva.

Mártha Imre svábhegyi villája csak a „jéghegy csúcsa”

Honnan az amerikai milliárdosokat megszégyenítő vagyon?

A Metropolhoz eljuttatott és ellenőrzött dokumentumok szerint Mártha Imre egy amerikai milliárdosokat is zavarba hozó ingatlanbirodalmat is „összehozott”. A lap informátorai felhívták a figyelmet a büntetőeljárásokra, amelyek még akkor indultak, amikor Mártha Imre Gyurcsány Ferenc jóvoltából a Magyar Villamos Művek vezérigazgatója volt. Szerintük ekkoriban kezdődött és most, a fővárosi közműholding révén folytatódhat a vagyon felhalmozása.

A Metropolhoz eljuttatott legfrissebb dokumentumok szerint mindaz, amit korábban láthattunk Mártha vagyonából, beleértve a 2 milliárdot érő Prisztás-villát is, csupán a „jéghegy csúcsa”. Az övé például egy balatoni kikötő és van hatalmas luxusvillája a Balatonon is.

Kiderült: a fővárosi közterületfenntartók, a FŐTÁV, a temetkezés, a kertészeti vállalat és a kéményseprők csúcsvezére sokmilliárdos ingatlanvagyont rejtett el egy általa irányított, a közvetlen családtagjaiból álló cégbe, melynek neve LÁZÁR HOUSES.

Az állítólag ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cégnek nincs semmilyen elérhető referenciája, az interneten böngészve pedig semmilyen tényleges tevékenységüknek nem látszik semmiféle nyoma.

A vélhetően családi díszletcég tulajdonában legalább 30 drága ingatlan van. Ezek között több budapesti, nagyon értékes helyen fekvő lakás, egy ugyancsak értékes veszprémi ingatlan, több tucat vidéki ingatlan, köztük nagy számban vidéki italboltok(!) is szerepelnek a cég nevén – és még ki tudja, mi.