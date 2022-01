A tapasztalatot, amit itt szereztetek, próbáljátok meg haza vinni. Mindenki hozzá tud tenni ahhoz, hogy Magyarország egy normálisabb hely legyen. Meg persze mindenki, aki itt ül, annak van 2-5-10 magyar rokona. Olyan is van, aki a Fideszre szavaz. Most ne mondjam azt, hogy normális?!

– így viccelődött (Laáár András által alakított Besenyő Pista bácsi produkciójára utalva) Márki-Zay Péter tegnap este a londoni kampányrendezvényén a saját közönségének hozzátartozóiról. A Magyar Nemzet cikke szerint a baloldal miniszterelnök-jelöltje az eseményen arról értekezett, sokan összefogtak azért, hogy Magyarország „ne legyen Európa legnyomorultabb országa”. Kiemelte, ő személy szerint vallásos élményként tapasztalta meg Simon András és Péterffy Judit csatlakozását a kampánycsapatához.

– Péterffy Juditot, amikor Simon Andrással felkerestük azt mondta jön, mindent eldob. A kommunikációs vezetőm, Simon András egy tapasztalt vezető, és ő is felajánlotta a segítségét (...) Ez egy majdnem vallásos élmény. Katolikusként sokat olvassuk meg halljuk a bibliát, és látjuk, hogy az apostolok mindent eldobtak, és követték a mestert – én is hajlamos voltam mindent eldobni – de vannak még ilyen emberek

– jelentette ki Márki Zay Péter. Mindezek ellenére szerinte csupán két olyan ember létezik, aki soha nem árulná el a szivárványkoalíciót: az egyik az ő, a másik pedig Gulyás Marton, a Partizán műsorvezetője.

Ő nyíltan meleg, és szerintem kommunista. Nagyon szeretem

– részletezte. A baloldal miniszterelnök-jelöltje azt is elmondta, hogy az előválasztás másnapján londoni elemzők arról értekeztek, hogy az ő győzelmével 20 százalékról 40 százalékra nőtt az ellenzék esélye az országgyűlési választásokra nézve. Mint részletezte, Dobrev Klárával és Karácsony Gergellyel 20 százalék esély lett volna a baloldalnak a választási győzelemre, vele már negyven százalék esély van. Márki-Zay Pétert kitért arra is, hogy a baloldali sajtó az ő kijelentésének tudja be azt, hogy „legyőzöm Orbán Viktort”, miközben állítása szerint soha nem mondta ezt, hiszen áldozatként tekint saját magára.

Soha nem mondom azt, hogy legyőzöm Orbánt. Miért? Nem azért mert nem szeretném legyőzni, hanem mert Magyarország olyan helyzet van, hogy egy ilyent akarnék mondani, az valószínűleg őrült, vagy bolond, aki ilyent mondana. Most nem ez a helyzet van. Az a helyzet van, hogy folyamatosan ütnek. Fekszünk a földön és rugdalnak. Aki feláll a hatalommal szemben, az áldozat. Az áldozat, aki a földön fekszik és kopaszok rugdossák, az nem kiabálja, hogy legyőzöm őket.

– magyarázta az általa érzékelt helyzetet Hódmezővásárhely polgármestere. Mindezek fényében Márki Zay Péter arra kérte kampánystábját, hogy ne mondják ezt többé az embereknek, hanem ezentúl inkább azt, hogy van „remény egy szebb jövőre”.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje arra kérte a londoniakat, hogy április harmadikán jöjjönek haza és szavazzanak, hiszen szerinte „már a 2018-as választásokon is kiderült, hogy ha az Egyesült Királyságban élő magyarokon múlna, a Fidesz-KDNP be sem kerülne a parlamentbe” .

Egy nézői kérdésnek köszönhetően kiderült: Márki-Zay Péterék egymillió forintért váltották ki egyetlen éjszakára a londoni Pall Mall Street 116-os száma alatt található rendezvénytermet.

Borítókép: Márki-Zay Péter Londonban (Fotó: Kurucz Árpád)