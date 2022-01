Törölte a Times of Israel című, angol nyelvű izraeli online lap Veszprémy László Bernát cikkét, miután a magyar baloldal heves kirohanásokat intézett a szerző ellen.

Veszprémy, aki a Mandinernek is rendszeres szerzője, a magyar lap hasábjain számolt be a történtekről. Mint írja, a december 23-án megjelent cikkben arra mutatott rá, hogy Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt a zsidóságot lejárató posztokat közöl folyamatosan.

"A cikk címe Legyőzze-e egy homofób és antiszemita politikus Orbán Viktor magyar miniszterelnököt? volt, a cikkben pedig felsoroltam, hány antiszemita politikussal fotózkodott és dolgozott már együtt Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt. (A szöveg még teljesen egészében olvasható itt) A lista hosszú: Sneider Tamás volt szkinheddel, a Jobbik volt elnökével szerepelt. Kampányát Csibi Barna támogatta. De kiállt a jobbikos Bíró László és a szintúgy jobbikos Rig Lajos mellett is (utóbbi mellett mozgalma, a Mindenki Magyarországa Mozgalom állt ki). Mint emlékezetes, Bíró tetűcsúszdásoknak nevezte a zsidókat, Rig pedig a cigányokat hívta a zsidók biológiai fegyverének. Márki-Zay ezen kívül olyan fotót posztolt a Pegasus-botrányt követően Orbán Viktorról, ahol egy menóra előtt állt. (Anno ezzel szemben Frölich Róbert főrabbi és Gábor György is felszólalt.) A cikkemben arra is utaltam, hogy a fideszes politikusokat „melegező” Márki-Zay szerintem homofób is" – taglalja az újságíró a cikkben.

A cikkből kiderül, a Times of Israel törölte az eredeti írást, a közösségi médiában pedig személyeskedő, goromba üzenetek érkeztek a szerzőhöz.

Az egyik hozzászóló még Veszprémy e-mail, sőt lakáscímét is közzétette. Ezzel egy időben baloldali lapok is megtámadták (például a HVG is, de még a MÚOSZ is A Fidesz-média trójai falova elbukott címmel tett fel írást honlapjára) a holokausztkutatót, aki a Neokohn hírportál főszerkesztő-helyettese is. A közösségi médiában megjelenő hozzászólások erősen antiszemita színezetűek, és fizikai erőszakra buzdítanak a szerző ellen.

Az ügy vetülete még, hogy Kardos Péter neológ főrabbi betelefonált Bolgár György műsorába a Klubrádión, ahol hasonlóan kifogásolta, hogy Márki-Zay korábban „zsidózott”. Szó szerint idézem: „Azt mondja a Márki-Zay, hogy az a zsidó buzi, aki egy férfival élt együtt, az volt Orbán tanácsadója”. Az Új Élet zsidó folyóirat, melynek Kardos a főszerkesztője, a következő szöveggel osztotta ezt meg Facebookon: „Kardos Péter főrabbi élő adásban telefonált be a Klubrádióba, hogy panaszt tegyen az ellenzék miniszterelnökjelöltje, Márki-Zay Péter antiszemitizmusa miatt. Hasonló vádat fogalmazott meg Veszprémy Bernát László történész is Times of Israel honlapon megjelent angol nyelvű dolgozatában” – írja a Mandinerben a szerző.

"Ezt követően azonban a magyar közösségi médiában fenyegető, antiszemita Facebook-kommentek érkeztek ellenem ellenzéki olvasóktól.

„Rúgjuk mindenfelől” – írta egy olvasó. „Ha tényleg meg akarod verni, akkor itt vannak az adatai […] törjük be a képét!” – írta egy másik, aki – ki tudja honnan szedve információit – odaírta a pontos lakcímemet és az e-mail-címemet a poszt alá.

Ezt követően e-maileket is kaptam, idézem a két legdurvábbat: „mit képzelsz magadról te büdös kis fideszcsicska zsidó féreg, azt hiszed megúszhatod, hogy az ellenzéked támadod? Végetek van áprilisban!” „Véged van!!! Te büdös zsidó, mit írogatsz Márki-Zayról, elvágjuk a torkodat!!!! Tudjuk, hol laksz!!!” Természetesen mindegyik kommentről és üzenetről fotóm van, a szükséges jogi lépéseket meg fogom tenni" – olvasható a cikkben.

Mint arról Veszprémy László Bernát tájékoztatott, a Times of Israel azóta sem indokolta világosan, miért is került le a cikk az oldalról.

– Egy levelet kaptam a cikkem törlésének tényéről, ebben nem kaptam indoklást azon túl, hogy a magyar kormány ellenségeit támadom.

Ez ugyebár azt feltételezi, hogy ha például egy antiszemita jobbikos a magyar kormány ellensége, akkor nem lehet róla megírni egy zsidó lapban, hogy milyen múltja van – ez teljesen abszurd! Azóta több levelet írtam a szerkesztőségnek, egyszer sem feleltek

– közölte a Magyar Nemzettel Veszprémy.

A szerző a Mandinerben megjelent cikkben említi, hogy Kardos Péter neológ főrabbi is illette kritikával Márki-Zay Pétert, támadás azonban csak Veszprémyt érte. Kérdés, hogy mennyire szól mindez a személyének?

– Egyrészt nyilván igen, hiszen a támadásokat a személyemre hegyezték ki, engem és családomat értek fenyegetések – válaszolta.

– Másrészt viszont nem lehet elvonatkoztatni a kampánytól, ez lehet az oka, hogy egy egyébként magyar szempontból új információt nem tartalmazó, angol nyelvű cikk ilyen méretű, vad támadáshullámmá dagadt. Természetesen mondanom sem kell, hogy a kialakult helyzetet rémisztőnek tartom, a fizikai erőszakot emlegető fenyegetések nagyon megviseltek.

A gondolatot tovább fűzve Veszprémy László Bernát úgy fogalmaz, nem magyar ügyről van szó, mindez nemzetközi támadás.

– Nyilvánvalónak tartom, hogy egy jól kiépült nemzetközi újságírói hálózat gombnyomásszerű akciójáról van szó, kiegészülve hazai szélsőségesekkel.

Borítókép: Az ügy tanúsága, hogy Orbán Viktor leváltása érdekében a baloldal bármit vállal, még Márki-Zay Péter amúgy vállalhatatlan közléseit is (Fotó: Havran Zoltán)