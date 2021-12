Friss adatok 2 órája

6 millió 239 ezer a beoltott, 3359 az új fertőzött, elhunyt 139 beteg

A beoltottak száma 6 239 410 fő, közülük 5 951 491 fő már a második oltását is megkapta, 3 124 497 pedig már a harmadikat is felvette. A beoltottak több mint fele tehát már a megerősítő oltást is felvette. 3359 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 233 744 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 139 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 167 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 060 360 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 135 217 főre csökkent. 5159 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 464-en vannak lélegeztetőgépen – közölték a koronavirus.gov.hu portálon. Forrás: koronavirus.gov.hu Borítókép: Oltóanyagot készítenek elő egy nyírbátori rendelőben, fotó: MTI/Balázs Attila

