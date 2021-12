Az ügy újabb fejezetét az adta, amikor Karácsony bejelentette, hogy a főváros tervpályázatot ír ki a Városháza előtti park felújítására. Ezután azonban újabb hanganyag került nyilvánosságra, amelyen Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője tárgyalt üzletemberekkel a Városháza lehetséges eladásáról, és arról, hogy a park valójában csak a politikai színjáték kelléke. Karácsonyék ezután is tagadták az ingatlan eladásának szándékát, s azt sugallták, hogy Barts csupán piackutatás céljából beszélgetett befektetőkkel, ráadásul nem is mostanában. Anonymus soron következő videója azonban ezt az állítást is megcáfolta, rögzítve, hogy az egyeztetésre idén májusban került sor. Bartsot végül bűnbaknak próbálta megtenni a főváros vezetése, ám végül nem rúgták ki, csupán fegyelmit kapott.