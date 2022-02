A bécsi nők 2018. április 14-én tüntettek először a migránserőszak ellen. Akkor még vendégeik is voltak a németországi Kandelből, ahol egy afgán menedékkérő fiú egy vita után késsel megölt egy 15 éves német lányt. A gyászolók akkor Merkelnek is üzentek: „Nem tudom, mit kellene másként csinálni” – állt a merkeli idézet és a kancellár fotója azon a plakáton, amelyet a gyilkosság helyszínén függesztettek ki a járókelők. Így aztán Bécsben is ezt írták a molinókra: „Kandel ist überall” – azaz: Kandel mindenütt ott van.