Itt vagyok egy hete, ismertem a csarnokot, de egészen más volt a terem onnan lentről, a völgyből, a két lelátó közül. Izgultam. Szívesebben vívtam volna többet, de nem volt ok korábban cserélni. Annak örülök, hogy nem csak formalitás volt, hogy vívtam, hogy én is kapjak érmet. Taktikus döntő volt kevés ponttal, úgyhogy minden tus számított, így nekem is fontos szerepem volt