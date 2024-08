Az eredeti, kedd reggel 8 órai rajthoz képest egy nappal később, július 31-én, szerdán, 10:45 órakor sorakozhatott fel a Szajna partján kialakított ponton-hídra az 55 tagú férfi mezőny, két magyarral, Lehmann Csongorral és Bicsák Bencével. Az 1500 méteres úszást egy 910 és egy 590 méteres körrel teljesítették a sportolók, akiknek a folyó szokottnál is magasabb sodrásával is meg kellett küzdeniük. A tiszaújvárosiak világranglista 6. helyezettje, Lehmann Csongor az úszás során belekeveredett egy nagy „verekedésbe”, miközben elvesztette a szemüvegét és a sapkáját is, ráadásul, ha rövid időre is, de többed magával együtt kiszorították a pályáról. A kényszerű pályaelhagyás miatt sárgalapos büntetést kapott. Ilyen előzmények után csak a 31. helyen jött ki a vízből, mások mellett a Tokióban olimpiai bronzot kiérdemlő új-zélandi Hayden Wilde-el együtt.

A hét darab, egyenként 5715 méteres körből álló kerékpározás második felére a két magyart is soraiban tudó üldöző csoport felért az élen haladókra, így 32 sportoló folytatta a tekerést a depóig. Mivel a 6. körben nem történt különösebb változás, így az utolsó kört jelző csengőnél is együtt haladt ez a népes csoport, a címvédésre készülő norvég Kristian Blummenfelt vezérletével.

A kerékpáros depózás után Csongor jól pozícionált, a 2-4. helyen ment ki futni. A négy körös 10 km elején a brit Alex Yee - nem mellesleg Tokió egyéni ezüstérmese, és vegyes-váltó olimpiai bajnoka - alaposan megrántotta a tempót, amit csak Wilde tudott lekövetni. Az első 2500 méter után ők ketten elszakadtak, Csongor 17 mp hátrányban, a 12. helyen ekkor. Féltávnál Lehmann Csongor 40 mp-es hátrányban volt, de tartotta a 12. helyet. Némi meglepetésre, nem sokkal később Wilde – hosszú kilométerekre - faképnél hagyta Yee-t, aki viszont kiválóan taktikázva, az utolsó 500 méteren beérte őt, ritmust váltott és megnyerte az aranyat. A bronz a francia Leo Bergere gyűjteményébe került. Lehmann Csongor az olimpiai bajnoki címvédő norvég szupersztárt, Kristian Blummenfelt-et is lehajrázta és szerezte meg a 11. helyet, míg Bicsák Bence 16.-ként ért célba.