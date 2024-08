Guzi Blanka, a DVTK öttusázója, és edzője, Kállai Ákos hétfőn utazott el és érkezett meg Franciaországba, a párizsi olimpiára, ahol csütörtökön kezdi meg szereplését az idei világbajnokság női egyéni versenyének ezüstérmese.

Guzi Blanka és edzője, Kállai Ákos hétfőn délidőben repült ki az ötkarikás játékok helyszínére, a délutánról, az esti programról így nyilatkozott az olimpikon edzője:

– A reptérről az olimpiai faluba mentünk, a szálláshelyre, majd informálódtunk az edzéshelyszínekről, az oda vivő buszjáratokról, aztán azon voltunk, hogy edzésidőt foglaljunk az uszodába, ez kedden a reggel 9 órára sikerült, mert a mezőnynek azok a tagjai, akik már korábban kiérkeztek ide, a jobbnak számító idősávokat lefoglalták. De nekünk pont jó a reggel, mert a futást könnyen be tudjuk illeszteni a programba, a vívóterembe pedig délután szerettük volna menni. Itt csak néhány asszó lesz, lehet, hogy más versenyzők ellen, lehet, hogy beöltözök én vívószerelésbe, ezt majd még meglátjuk, illetve ebben egyeztetünk még Blanka vívó edzőjével, Dancsházy-Nagy Tamással, a magyar férfi párbajtőr válogatott vezetőedzőjével, akinek a tanítványai pénteken olimpiai bajnoki címet szereztek. Ő Blanka miatt maradt még Párizsban, hogy segítse a szereplését, ami óriási pozitívum, és amiért köszönettel tartozunk neki és a Magyar Olimpiai Bizottságnak.

Kállai Ákostól azt is megtudtuk, hogy hétfőn délután volt egy kis sétája a sportolónak az olimpiai faluban, amibe még egy fagyizás is belefért, este pedig futott egyet Blanka, aki jól van. A DVTK öttusázójának a trénérétől azt is megkérdeztük, hogy lesz-e lehetőség a verseny helyszínén gyakorolni.

– Az edzéseket az edzőközpontban lehet végezni, ez nem azonos a verseny helyszínével. Ez utóbbi teljesen ismeretlen lesz minden öttusázó számára, mert tudtommal itt soha nem rendeztek egyetlen ilyen versenyt sem, még tesztversenyt sem – mondta Kállai Ákos.

Guzi Blanka a DVTK öttusázója augusztus 8-án, csütörtökön kezdi meg az olimpiai szereplését, 14.00-kor a rangsoroló vívással. Két nappal később, vagyis augusztus 10-én, szombaton kerül sor az elődöntőkre, a két csoport közül az első küzdelmei 9.30-kor kezdődnek, a másodiké 13.30-kor. Az öttusa verseny női egyéni döntőjét az olimpia zárónapján, augusztus 11-én, vasárnap 11.00-tól rendezik meg.