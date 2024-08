A Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzőjével, aki már az idei Európa-bajnokságra, valamint a WTCS nagy döntőjére készül, hazaérkezése után beszélgettünk.

Néhány nappal a verseny után, kicsit kiengedve, megnyugodva miként értékeli a történteket, a halasztást, az úszás közben történt nem várt helyzetet? Szemüveg nélkül nem sokan úsztak volna 1100 métert a Szajnában….

Kellett pár nap, és néhány beszélgetés apával, a körülöttem élőkkel, hogy a nem kevés történést feldolgozzam. Keserédes dolog volt, de nagyon értékes tapasztalatot jelentett. Büszke voltam, hogy az úszás első harmadában egy, a pozícióért vívott „vízicsata” közben elvesztett szemüveg nélkül is tovább mentem. Alig láttam valamit a folytatásban, egy bóját rosszul is kerültem meg. Versenyzőtársaim és néhány edző véleménye alapján nagyon kevesen vitték volna ezt így végig. Felálltam ebből a helyzetből, innen is sikerült legelőre kerülnöm és a legjobb helyekért versenyezhettem. Azt gondoltam, hogy az az a nap, amikor a legjobbamat hozhatom ki, ez azonban még várat magára, de tudom, hogy bennem van. Az eredmény nem feltétlenül az volt, amiért beugrottam a vízbe, de nagy az önbizalmam a jövőre nézve. Motivációban is sokat adott nekem az olimpia, hiszem, hogy helyezésben tudok ennél jobbat.

Hogy emlékszik vissza a verseny alakulására, az úszást követően?

A későbbi ezüstérmes új-zélandi Hayden Wilde-al együtt értünk partot. Ezt követően életem legkeményebb 5 kilométerét tekertem le vele, hogy felérjünk a 2. kerékpáros bolyra. Nem kis energiákat mozgósítottunk, de miután sikerült, kicsit megnyugodtunk. Majd elkezdődött az üldözés, melyből kőkeményen kivettem a részem. 30 km környékén beértük az élcsoportot, ami közel sem volt egyszerű, de bizonyítottuk, hogy nincs vert helyzet. Egy kanadai sráccal együtt enyém volt a legjobb kerékpáros idő, 45 km/órás átlagot teljesítettünk, ami mutatja, hogy sokat tudtam fejlődni a bringán. Elől kellett maradnom a második váltáshoz, ami sikerült. A nehézségek mellett annyiszor újraindítottam magam fejben, és végig szem előtt tartottam a főcélt. Erre vagyok a legbüszkébb. A futás során megpróbáltam megismételni azt, ami Cagliari-ban, a világbajnoki széria versenysorozat keretében sikerült, amikor is bronzérmes lettem. Motivált maradtam, meg voltak a konkrét terveim, viszont az első kilométereken kicsit visszabeszélt a szervezetem, a lábaim nem indultak úgy el, mint ott, Szardínián. A második 5 kilométerre jobban lettem, de ekkor jött az úszás során – pályaelhagyás miatt – kapott 15 mp-es büntetés letöltése. Ebből is próbáltam kihozni a legjobbat. Ennek tudható be, hogy az utolsó 2,5 km-t úgy futottam le, hogy semmi nem maradt bennem. A sprintemre is nagyon büszke vagyok, melyet sokat gyakoroltam az edzőtáborokban. Elhittem, hogy meg lehet fogni az előttem állókat, az utolsó méterekig küzdöttem és nem elégedtem meg a 12. hellyel, ami így az olimpiai bajnoki cím védőjének, a norvég Kristian Blummenfelt-nek jutott. Mindebben komoly szerepe volt annak, hogy sportpszichológussal is együtt dolgoztam a felkészülés során.