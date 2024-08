Párizs. Az alkotást a Mona Lisa és a Szabadság őrzi a népet című festmények mellett a múzeum legértékesebb és legtöbb érdeklődőt vonzó kiállítási tárgyának tartják.

Milliók nézik meg

A Méloszi Aphroditét az időszámítás előtti második században készítette az ismeretlen szobrász. A márványból faragott szobrot az Égei-tengeri Mílosz szigetén 1820-ban találták meg és máig az egyik leghíresebb ókori szobor. A világ legnagyobb, műalkotásokat őrző ház idegenvezetői a látogatók számára órákig nagy szenvedéllyel mesélik a Vénusz keletkezésének és történetének „pillanatait”. Tőlük tudjuk, hogy a görög szobrászat klasszikus korszakának ékköve valójában visszafogott érzékiségű mű, melynek hiányzó karjai eddig nem kerültek elő. Bár fellelt helyének közelében találtak egy kartöredéket almával, amely valószínűleg a része lehetett, ezért többször is felmerült rekonstruálására, ezt az ötletet azonban elvetették, ráadásul éppen a karnélküliség adja a mindent elsöprő vonz erejét. Hírnevét a múzeumi ismeretterjesztő füzetek szerint – túl a kecses női test szépségén – annak is köszönheti, hogy a francia hatóságok óriási propaganda hadjáratot folytattak az egész világon való megismertetésére. A statisztikai adatok szerint a milói Vénusz előtt évente több millió vizitelő teszi tiszteletét. Ottjártunkkor a XXXIII. nyári olimpiai játékok sok szereplője is fotózta és filmezte. KT

Jó tudni Az alkotás két méter és három centiméter magas. Az istennő ruhátlan felsőtestű, az alsótestét pedig köpeny takarja. A szobrot 1821-ben XVIII. Lajos francia király ajándékozta a Louvre-nak.