Lehetséges vagy lehetetlen Tom Cruise párizsi küldetése? Oláh Lajost, a Miskolci Ejtőernyős Klub oktatóját kérdeztük meg a témában.

Oláh Lajos, a Miskolci Ejtőernyős Klub oktatója 1985-től ejtőernyőzik, hat éve oktatja is a sportot. Kérdésünkre elmondta, hogy ő nehezen tudja elképzelni, hogy siklóernyővel fog leugrani a világsztár, mert ugyan a Stade de France stadion magassága megfelelő lehet, de egy ilyen mutatványhoz nekifutás is kell. Nagyobb esélye van annak, hogy ejtőernyős ugrást hajt majd végre repülő tárgyról, valószínűleg helikopterről. Nagy valószínűséggel lesz majd lent egy kiszolgáló személyzet, akik mindent kezükben tartanak majd, például a szélirányt, illetve az erősséget is ellenőrzik folyamatosan.

Elmaradhat az akció?

Az ugrást az időjárási viszonyok, az eső és az erős szél is meghiúsíthatják. Elképzelhető, hogy ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy egyelőre még nem erősítették meg az ugrás tényét.

Az ejtőernyős kiemelte, hogy abban az esetben, ha a záróünnepségen is olyan időjárási viszonyok lesznek, mint az olimpia nyitónapján, akkor a produkció elmarad.

Kaszkadőr ugrik, vagy a világsztár?

Oláh Lajos erre a kérdésünkre egyértelműen rávágta, hogy mindent magától csinál majd Tom Cruise, hiszen tapasztalt ugró. Ez azt jelenti, hogy a felvételeket nézve meg lehet állapítani, hogy biztosan van hatszáz vagy hétszáz ugrása és számtalan szélcsatornás gyakorláson is túl van. Az, hogy ki lesz tapasztalt ugró, az nagyban függ a jó mozgáskészségtől és a sportos múlttól. A testtudatosság mindenképpen szükséges és kell egy nagyon jó önkontroll. Az oktató elmondta, hogy a kezdő tanfolyamon az alapokat megtanítják és az is nagyon jó, hogy mielőtt valaki önállóan nekivágna, tandemet ugrik, hogy megtudja azt, hogy egyáltalán milyen érzés, át tudja élni a stresszt. Ez arra is jó lehet, hogy az első önálló ugrásánál nem fog pánikba esni. Amikor valaki egyedül ugrik, akkor ott abban a helyzetben már magára hagyatkozhat csak. A szélcsatorna is nagyban segítheti a felkészülést, ezt úgy kell elképzelni, hogy - leegyszerűsítve - van egy nagy cső, ebben egy ventilátor, ebben modellezni tudják azt a szelet, ami egy kiugrásnál várja az embert. Az ejtőernyősnek a kiugrásnál meg kell tanulni stabilan hason zuhanni. Sem kapálózni, sem pánikba esni nem szabad.