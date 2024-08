Félig tele a pohár

A dobogót, illetve annak relatíve közelségét is szóba hoztuk az öttusa válogatott korábbi szövetségi kapitányának.

– Ezt csak nagyon nagyon pozitívan lehet látni, nem kérdés, hogy a pohár félig tele van. Persze borzasztó érzés, hogy ennyire közel volt az érem, mert annak a megszerzése teljesen más dimenzióba helyezte volna, ugyanis az általános közvélekedés szerint az arany az, ami a számít, és persze az érem is jó, de akinek nincs, az a futottak még kategóriába sorolódik – jelentette ki Kállai Ákos, akinek szóba hoztuk, hogy a befutót követően sportolója csinált programot a következő 4 évre, amikor kijelentette, hogy a következő olimpián, Los Angelesben érmet szeretne szerezni. – Ez is azt mutatja, hogy csalódott, dacos, és csak ezét is meg akarja csinálni. Ez a 4. hely extra motivációt adhat a következő négy évre. Persze nagy kérdés, hogy a lovastusa kikerülésével kik fordítanak hátat a sportágnak az élversenyzők közül, mert ugyan sokan mondogatták, hogy nem folytatják, de szerintem a többség megpróbálja majd. Majd kiderül, hogy az akadálypálya mennyire rendezi át a mezőnyt, az biztos, hogy ehhez jó fizikum kell, és Blankának megvannak ehhez az alapjai.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a most kezdődő pihenés meddig tart, tarthat.

– Most lesz egy kis feltöltődés, de meglátásom szerint szeptember elején azért át kell beszélni a hogyan továbbot, össze kell rakni a programot, hogy mikortól mit akarunk majd csinálni – mondta Kállai Ákos.