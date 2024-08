A párizsi olimpián csütörtökön megkezdődnek az öttusa küzdelmei. Ez a verseny sportág történetében mérföldkőnek számít, ugyanis most utoljára szerepel a programban a lovas szám, amelyet ezt követően az akadálypálya vált fel.

Fázold, Ecsedi, Kállai

Lovas nemzetünk négy tagja versenyez Párizsban, ugyanis az egyaránt 36-36 fős mezőnyben, a nőknél és férfiaknál is 2-2 magyar indul az olimpián. Utóbbiaknál Bőhm Csaba és Szép Balázs képviseli a magyar színeket, a nőknél Gulyás Michelle mellett a DVTK sportolója, Guzi Blanka áll rajthoz.

A diósgyőri öttusázó 25 évesen érte el gyermekkori álmát az olimpiai szereplést, mesébe illő történettel, ugyanis mindössze 9 esztendeje, 16 évesen kóstolt bele az öttusába, és ennyi idő alatt jutott el oda, hogy most, a világranglista és az olimpiai ranglista 2. helyezettjeként elméletileg éremesélyeként várhatja élete fellépését, úgy, hogy néhány hete még az sem volt biztos, hogy ott lesz az ötkarikás játékokon.

Az olimpiáig vezető – hosszúnak nem nevezhető – úton nagyon sokáig a miskolci Swimming PC két emblematikus vezetője, Fázold Henrik vezetőedző, és Ecsédi Zsuzsanna klubelnök támogatta a fejlődését, ugyanis Guzi Blanka, akinek a felkészülését már Kállai Ákos edző irányítja, csak néhány hónapja, tavaly októberben lett a DVTK sportolója.

Az első interjú

Guzi Blanka hat éve, honlapunknak adta élete első interjúját, azok után, hogy 2018-ban először érmet szerzett egy világversenyen, az akkori korosztályában a junioroknál, ami a második külföldi megméretése volt (az első egy válogató volt Lengyelországban). A spanyolországi junior Európa-bajnokságon robbant be a nemzetközi mezőnybe, azzal, hogy egyéniben ezüstérmet szerzett, csapatban pedig Gulyás Michelle-lel és Kalincsák Eszterrel aranyérmes lett (ezt megelőzően, ugyanabban az évben, két Magyarországon megrendezett felnőtt versenyen a 46. és az 55. helyen végzett). Csak három éve öttusázott Guzi Blanka, amikor világversenyen a dobogóra állhatott.

,,Nyolcéves voltam, amikor sportolni kezdtem, kézilabdáztam, amit az MVSC-ben fejeztem be, 16 esztendősen. Mivel az öttusa korábban tetszett nekem, a kézizés befejezése után, 2015 nyarán az édesanyám az interneten kinézte, hogy Miskolcon is van ennek a sportágnak klubja, egy telefonhívás után egy kis idővel később edzésre jelentkeztem” – nyilatkozta 2018-ban honlapunknak Guzi Blanka.

A kezdetekről nevelő edzője, Fázold Henrik akkor ezt mondta: ,,tudtam, hogy még úszóalapja sincs, de amikor először találkoztunk, és kértem, hogy mutassa meg, hogy mit tud a medencében, mellúszást adott elő. Kértem, hogy a gyorsúszásból is mutasson valamit, de ezt rossz volt nézni, nem tudta hol, mikor kell levegőt venni, hogy kell a karját tartani, és hagy ne soroljam tovább. Aztán megnéztük a futását, de ez sem sok jóval kecsegtetett, hiszen a nála 4-5 évvel fiatalabbak is elmentek mellette.”

A minden kezdet nehéz jegyében naponta több órát edzett Guzi Blanka, miközben a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban járt, és az iskola, az edzéshelyszínek, valamint a kistokaji lakhelye közötti buszozás során a tankönyveket bújta.