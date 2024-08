A DVTK sportolója, Guzi Blanka csütörtökön kezdte meg szereplését a párizsi olimpián. A női öttusa első programja a körvívás volt, a 36 fős mezőnyben mindenki ellen pástra lépett a kistokaji illetőségű sportoló, és ennek során 15 győzelem mellett 20 alkalommal vereséget szenvedett. Mindez azt eredményezte, hogy holtversenyben a 27-31. helyről várhatja a folytatást, ami szombaton lesz. Ugyanis ekkor rendezik meg a női elődöntőket, amelynek során a bónusz vívás, az úszás, a lovaglás és a kombinált szám, vagyis a futás-lövészet szerepel a programban.

A körvívás eredményei alapján elkészült az elődöntők csoportbeosztása, Guzi Blanka a B-csoportban küzd majd a továbbjutásért – a másik magyarhoz, Gulyás Michelle-hez hasonlóan – vagyis szombaton 13.30-tól száll harcba azért, hogy 18-as mezőnyből a legjobb 9 közé kerüljön. Ugyanis ezzel juthat be a vasárnap 11.00-kor kezdődő, ugyancsak 18 fős, döntőbe (ahová az A-csoport első 9 helyén végzett sportoló kerül még be).

Nagyon jó

Guzi Blanka csütörtöki szerepléséről, illetve pénteki programjáról a Párizsban tartózkodó edzőjét, Kállai Ákost kérdeztük.

– Csütörtökön, a vívás után azt mondtam, hogy van az a szint, amit úgy lehetne megfogalmazni, hogy ennél jobbat ne várjon az ember. És van az az érzés, hogy 2-3 tus ott maradt a versenyen, és Blankában ez volt a körvívást követően – nyilatkozta honlapunknak Kállai Ákos, majd így folytatta: – Ám azt az utat nézve, amit bejárt lelkileg ebben a sorozatban, most ott tart, hogy a vívását megfejelte. És ez nagyon jó, az összkép alapján ez az eredmény nagyon jó. A jövő szempontjából pedig biztató, mert a némi hiányérzet azt is jelenti, hogy van még fejlődési potenciálja. Ami engem illet, én alapvetően elégedett vagyok, ha 205, vagy 210 pontja lenne, nyilván még jobb lenne, és valamivel biztosan boldogabbak lennék, de nem azzal kell foglalkoznunk, hogy mi lett volna, hanem azzal, hogy a folytatásban mi lesz. Van 200 pont, ehhez kell az elődöntőben hozzátenni azt, amivel elérhetjük azt, amit szeretnénk.

Guzi Blanka edzőjétől azt is megtudtuk, hogy az öttusázóra pénteken vár egy kis úszás, egy kis futás, de lesz szabadprogram is, a feltöltődés jegyében, a szombati újabb kihívására.