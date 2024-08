A kombinált számot Gulyás a 2. helyről, Guzi a törökkel holtversenyben a 12-13. helyről kezdi.

Az utolsó úszó futamban Gulyás Michelle ideje 2:12,44 perc volt. Ezért 286 pont jár.

A második úszó futamban a legjobb ideje is rosszabb volt Guzi Blankáénál. Tömörül a mezőny, így a 12-13. helynél rosszabbak nem lehetnek a törökkel a futás-lövészet előtt.

A DVTK sportolója a török Ozyuksellel állt holtversenyben, 778 egységgel. A 14-15. helyen lehetnek, ha az előttük álló nem ússzák el magukat.

Az első futamba az olasz Sotero volt a leggyorsabb, Guzi Blanka 2:16,25 perccel ért célba, ami egy picivel jobb, mint az előző napi ideje. Ezért 278 pontot kapott, összesen 778 van neki, vagyis 1 ponttal több, mint ami szombaton volt a zárás, a kombinált szám előtt.

A 200 méteres gyorsúszás következik. A 25 méteres medencében a DVTK versenyzője szombaton 2:16.93 percet hasított a második futamban. Most az első futamban indul. Gulyás Michelle a harmadik futamban lesz érdekelt, az ő szombati ideje 2:10,39 perc volt.

A bónuszvívás utáni állás



A francia Clouvel megszúrta az olaszt. A hazai versenyző vezet, Gulyás a 2. helyen áll, Guzi a 14.-ről várja az úszást.

Hatodik ellenfele Gulyás Michelle, az olasznak. A magyar öttusázó sem tudta megállítani Michelit.

Az olasz Micheli már 5 nyert asszónál jár.

Sotero 3 győztes asszóval 6 pontot szerzett.

A bónuszvívás következik: Guzi Blanka az olasz Sotero ellen lép pástra, az első asszóban. Ha nyer 2 pontot kap. Nem kap, az olasz hozta a csörtét. Ennek a számnak a mai napon nagy jelentősége nincs, míg a többi tusában 2-300 pontot szerezhetnek a sportolók, itt összesen 34 pont talál gazdára.

A lovaglás utáni állás

Guzi Blanka a 12. helyre jött fel a 17.-ről, a bónusz vívás előtt. Gulyás Michelle a 2.

Nyolc versenyző ment tökéletes pályát.

Az öttusa utolsó lovasa a francia Clouvel volt, akinek egy verőhibája volt, de ezzel együtt is maradt az élen.

Utolsó előttiként Gulyás Michelle következett Dicton de Vesquerie nyergében. Az újpesti sportoló is hiba nélkül teljesített, 300 pontot kapott. Összesen 545 pontja van, és maradt a 2. helyen!

A francia Oteitza sem tudott végig menni a pályán, ő is pont nélkül maradt, gyakorlatilag kiszállt a versenyből.

A világranglista 1. helyezettje, a dél-korai Seong is hibátlan lovaspályát ment, ő hatodik ezen a napon, akinek ez sikerült.

A spanyol Heredia betlizett a lovaspályán, nem tudott végig menni, pontot sem szerzett, így ő is Guzi Blanka mögé került.

Az utána következő versenyzők közül hárman is vétettek egy-egy verőhibát, így Guzi Blanka három riválist már most megelőzött, és a bónusz vívás előtt 14.-nél rosszabb helyről nem kezdhet.

A 10 akadályos lovaspályát hiba nélkül teljesítette a DVTK sportolója, ezért 300 pont jár neki! Jelenleg 500 pontja van (érdekesség: az elődöntőben is hibátlanul lovagolt).

A finálé résztvevői, akárcsak a szombati elődöntőkben lovaglással kezdenek, Guzi Blanka a második lesz ebben a számban, 11.01.45-kor Flamenco du Pestel nyergében megy ki a pályára.

A döntőbe jutott versenyzők közül Guzi Blanka a 17., Gulyás Michelle a 2. helyről kezdi a napot.

A 18 fős mezőny tagjai magukkal vitték a döntőbe a csütörtöki körvívás eredményeit, amelynek során Guzi Blanka 15 győzelme és 20 veresége 200 pontot ért, Gulyás Michelle 24 sikere és 11 kapott találata pedig 245 pontot.