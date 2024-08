A kapitány szerint több van a magyar női kézilabda-válogatottban Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint még a spanyolok felett aratott győzelemhez képest is több van a magyar női kézilabda-válogatottban, amely csütörtöki sikerével biztosította helyét a párizsi olimpia negyeddöntőjében. „Nekünk nincs olyan, hogy könnyű mérkőzés, néha magunknak is nehezítjük meg a helyzetünket. A nehéz periódusokban mindig volt egy olyan játékos, aki magára vállalta a felelősséget, és néha még helyzet nélkül is gólt szereztek. Ehhez bátorság és belső erő kell„ – nyilatkozta a vegyes zónában a szakember. Golovin Vlagyimir megjegyezte, ezen a napon is bebizonyította az együttes, hogy képes csapatként együttműködni és mindenki hozzátette a magáét. „Szerintem még a mainál is többet tudunk, csak néha úgy érzem, mintha nem tudnánk, mire vagyunk képesek. Ezt egy kis bizonytalanság hozza” – fogalmazott a kapitány, aki reméli, az ötödik csoportmeccsen, a hollandok ellen már elmúlik ez. Vlagyimir Golovin, a magyar csapat szövetségi kapitánya

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI Az ötgólos Vámos Petra arról beszélt, hogy a csapat tanult a két nappal korábbi, Angola elleni mérkőzésből. „Amikor ma megint egy kicsit összezuhant minden és azt éreztük, hogy egy viszonylag könnyen hozható meccsből csinálunk egy szorosat, akkor tudtunk magunkon rázni egyet, összekapaszkodott a csapat, minden gólnak és védésnek tudtunk örülni. Nagyot léptünk előre mentálisan abban, hogy egy ki-ki mérkőzést meg tudtunk fordítani: mindegy, ki az ellenél, mi hatvan percig küzdeni fogunk.” Simon Petra viccesen megjegyezte, hogy nem szeretik kímélni a nézőket, arra utalva, hogy 20-15-ös előny után fordítottak a spanyolok. „Örülök, hogy jól kezdtük a mérkőzést, mert előzőleg úgy készültünk, hogy fontos a két pont a továbbjutáshoz. Volt egy kisebb hullámvölgy 20-15-ös vezetésnél, mert talán elhittük, hogy megvan a meccs és ez nálunk veszélyes.” Hozzátette, a zárókörben a hollandok ellen is mindent bele akarnak adni, hogy minél jobb helyen végezhessenek a csoportban. „A sors majd eldönti, hogy a keresztágon kit fogunk kapni. Beszéltük is a lányokkal, hogy talán jókor jött az Angolától kapott pofon, így talán szerencsénk lehet a továbbiakban” – mondta.