– Nem tudok olyan elemet kiemelni, amelyben jobb lettem volna az ellenfelemnél, taktikailag, fizikailag és technikailag is fölém nőtt, mintha olvasott volna engem – válaszolta Szilágyi Áron arra a kérdésre, hogy hol mehetett el a 0–6-tal kezdődő asszó.

Olyan érzésem volt, mintha én lennék az újonc, és ő a háromszoros olimpiai bajnok. 0–6-ról 4–6-ra feljöttem, majd csináltam egy butaságot, pedig ha 5–6, az meghozhatta volna a fordulatot

– válaszolta Szilágyi Áron az Origo Sport kérdésére.

– Annyira sokkolt ez az asszó, hogy még csak dühös vagy csalódott sem vagyok. Alapvetően jó érzésekkel jöttem ide, egy éremben reménykedtem, abszolút nem gondoltam volna, hogy így legyőznek. Ha leülepedett, megpróbálok fókuszálni a csapatversenyre – zárta gondolatait a csalódott Szilágyi Áron. A 32 között Gémesi Csanádnak (39.) sikerült legyőznie az amerikai Eli Dershwitzet (3.), de a folytatásban a tunéziai Faresz Ferjani (14.) ellen sajnos ő is veszített. Szatmári András is búcsúzott, de az ő esetében (is) hozzá kell tenni, hogy a bíró finoman szólva is segítette a hazaiak egyik kedvencét.

Bírói tévedések

A 38 éves, csapatban Eb-győztes Boladé Apithy sokat köszönhet a bírónak, hiszen szinte minden kiélezett helyzetben a franciának ítéltek, így Szatmári 15–13-ra kikapott – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Szatmári nem véletlenül mondta a vitatott tusokat illetően, hogy "nekem elég volt, hogy az ellenfelem a végén azt mondta, én nyertem". Mint közölte, nem vívott rosszul, de úgy nehéz nyerni, ha az egyik tust ellene adják visszahúzott kéz miatt, majd amikor ez fordítottan történik meg, akkor meg azt nem neki ítélik meg neki.

– Nyilván voltak peches találatok, összeszedett voltam, még azt mondom, hogy élveztem is, azt már kevésbé, hogy ugyanolyan találatokat fordítva ítélnek meg

– mondta az elkeseredett Szatmári. Gémesi Csanád még nála is mérgesebb volt, hiszen a nyolcaddöntőben 14–13-ra vezetett a tunéziai Faresz Ferjani ellen, amikor a mérkőzésvezető mindkét utolsó tust a tunéziainak ítélte, kiejtve ezzel az utolsó magyart a mezőnyből.