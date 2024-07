– Picit csodálkoztam ezen, mert tudtommal nem sűrűn szokott focimeccset nézni, de persze mondtam, hogy nyugodtan. Keresgette egy ideig, hogy hol adják ezt a mérkőzést, és végül nem a tévében, hanem az M4sport honlapján találta meg a közvetítést. Én közben ismét az olimpiát néztem, amikor egyszer csak kaptam egy üzenetet telefonon, egy fotóval, majd még egyet. Először nem is értettem, hogy mi ez, de aztán rájöttem, és persze kiderült, hogy az edzőm be volt avatva, tudott erről az akcióról. Visszanéztük, meghallgattuk, hihetetlen volt, hogy nekem szól a ,,Hajrá Blanka”, a ,,Ria-Ria-Hungária”. Elmondhatatlan érzés fogott el, ilyenben még nem volt részem... Hogy ilyen nagy létszámban, ilyen hangerővel, kórusban kapjak ennyire erős üzenetet… Még soha nem éltem át ilyet, öttusa versenyzőknek ilyenben nem szokott részük lenni. Nagyon szépen köszönöm, tényleg hihetetlen, megnéztem már párszor, és szerintem még meg is fogom, ez jó lesz nekem doppingnak. Az idei világbajnokság idején egykori gimnáziumomból, a miskolci hermanosoktól is kaptam hasonló üzenetet, amit szívem mélyen őrzök, mert nagyon nagyon jól esett az is. Nem kérdés, hogy ez a mostani is a felejthetetlen kategóriába kerül, és bízom benne, hogy ez is nagy erőt ad nekem.