A Ferihegyi beszállás után hamar jelentkezett az Airbus A321 neo, egyedi festésű gép pilótafülkéjéből a kapitány. A rutinos utazók rögtön „szimatot” kaptak és nem tévedtek, megható mondatokat hallhattak.

Köszönetet mondott

– Itt Molnár Balázs beszél – kezdte, majd így folytatta: – Párizs Orly repülőteréig egy óra és ötvenöt perc lesz a menetidőnk. Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem a fedélzeten a francia fővárosba tartó olimpikonokat: elfogódottságom oka az, hogy a saját fiam is ötkarikás szereplő. Miután társaságunk vezetői erről tudomást szereztek, engem jelöltek a járatokra, így abban az örömben és megtiszteltetésben van részem, hogy Molnár Erik, a vízilabda válogatottunk tagja is az utasom lesz. Hihetetlen büszkeség számomra, hogy a fiam kijutott az ötkarikás viadalra, azt pedig külön köszönöm a WizzAirnek, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság partnereként lehetővé tette számomra, hogy én reptessem a gyerekemet élete eddigi legfontosabb versenyére. Abban a reményben kívánok sok sikert valamennyi versenyzőnknek, hogy pár nap múlva valóra váltják legmerészebb álmaikat. Most pedig arra kérem önöket, hogy csatolják be öveiket, dőljenek hátra és élvezzék az út minden pillanatát.

Molnár Balázs óriási tapsot kapott, azt viszont az óvatos kérdésekre sem árulta el, hogy a játékok zárórája után augusztus 12-én és 13-án is ott ül-e majd a Team Hungary névre hallgató, függőleges vezérsíkján arany színt viselő légijármű pilótafülkéjének bal oldali székeben, de ezt szinte biztosra vehetjük. A kérdés csak az, hogy hány első helyezettet szállít haza és milyen színű érmet szereznek férfi pólósaink. Annyit viszont máris tudunk, hogy Molnárék „légikalandja” a földön, pontosabban az uszodában folytatódik, hiszen az apa – terve szerint – a helyszínen szurkol majd nemzeti csapatunknak, így természetesen a fiának is.