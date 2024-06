Az elmúlt bő egy évtizedben kétségkívül Neymar volt az a futballista, aki az éppen aktuális brazil válogatott legismertebb futballistájának számított, ám a Barca és a PSG korábbi, az Al-Hilal jelenlegi klasszisa kihagyja a Copa America 2024-et – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A dél-amerikai labdarúgás szerelmeseit azonban nemcsak a cseleiről ismert támadó kimaradásának okai érdekelték, hanem az is, hogy az utóbbi évek legnagyobb tehetségének számító csodagyerek, Endrick mire lehet képes a kontinenstorna első meccsén.

Sírva hagyta el a Palmeirast

Neymar még az októberben elszenvedett súlyos sérülése miatt nem vehet részt a kontinenstornán, és bármilyen elképzelhetetlennek tűnt is előzetesen egy brazil válogatott Neymar nélkül, a Selecao rajongói kénytelenek lesznek elviselni Neymar hiányát az USA-beli torna meccsein. Ugyanakkor világsztárokból és futballzsenikből nem lesz hiány, de legnagyobb érdeklődést mégis a tizenhét éves Endricket kísérte, aki korábban azzal került be a hírekbe, hogy búcsúmeccsén könnyek között hagyta el a játékteret, hogy a Palmeiras mezét lecserélje a Real Madridéra, ahol többek között a fentebb már említett Vinicius Junior és Rodrygo is a csapattársai lesznek majd. A támadó a tavalyi év végén mutatkozott be a brazil válogatottban, márciusban pedig már az első találatát is megszerezte: minden idők legfiatalabb játékosa lett, aki gólt szerzett a Wembley Stadionban, hivatalos felnőtt meccsen. A 80. percben elért találat egyben a brazilok 1–0-s győzelmét is jelentette a házigazda angol válogatott ellen – írta meg a Magyar Nemzet.

Szeretném a pályára küldeni őt, és az meg is fog majd történni előbb-utóbb. Lehet, nem is kell sokat várni, mert rendkívüli futballista. Kiváló képességekkel rendelkezik, az egyik legígéretesebb játékos

– dicsérte támadóját a brazilok edzője, Dorival Junior, és előrevetítette, hogy Endrick nem fog lehetőséget kapni a brazilok első meccsén. Nem így történt.

Nem váltotta meg a világot

Amíg a címvédő Argentína labdarúgó-válogatottja győzelemmel kezdte a Copa America küzdelmeit, addig Brazília csupán egy döntetlent tudott elérni Costa Rica legjobbjai ellen.

Az inglewoodi mérkőzés a kilencszeres bajnok brazilok fölényét hozta, jóval többet birtokolták a labdát ellenfelüknél, de a befejezéseknél rendre pontatlanok voltak, amit jól mutat, hogy tizenkilenc lövésükből csak három találta el a kaput.

A másik oldalon a Costa Rica-iaknak mindössze két próbálkozásuk volt, de így is egy értékes pontot szereztek. Endrick a 71. percben csereként állt be Vinicius Junior helyett, és a tizenhét éves támadó mindössze négyszer ért labdába (ebből a tizenhatoson belül kétszer), és csak egy lövést tudott felmutatni közel húsz percnyi játékidő alatt. A jó játékkal nemcsak ő, hanem a brazil csapat is adós maradt. A következő fordulóban, pénteken Kolumbia Costa Ricával, Paraguay pedig Brazíliával csap össze.