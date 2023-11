borzasztóan fontos a magyar autósport szempontjából, hogy a Formula 1 mellett más szakágak nemzetközi eseményeit is megrendezzük Magyarországon. A Rally Hungary népszerűsége a szurkolók körében is óriási, ezért is nagy öröm, hogy továbbra is fogadhatjuk a kontinens legjobbjait. Ráadásul jövőre a nyitófutamon, amelyen tradicionálisan nagyon sok induló van, a kontinens, sőt a világ legjobbjai is megméretik magukat. Az MNASZ természetesen azon dolgozik majd, hogy a lehető legmagasabb sportszakmai hátteret biztosítsa a versenynek.